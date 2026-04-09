Estos son los mejores diseños de uñas azul cielo

En el mundo de la manicura sin dudas es bastante amplio por lo que podemos encontrarnos con diseños realmente sorprendentes. Así es que se ha impuesto el color azul cielo para la primavera.

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Su popularidad se ha generado porque es como un respiro tras el uso de colores apagados. Es un tono muy versátil por lo que combina perfecto con cualquier look que tengas.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas azul cielo?

Azul cielo con french tips blancos

Para este diseño se debe cambiar el nude por el azul cielo y mantener las puntas blancas. Es ideal para lucirlo en uñas almendradas o stiletto ya que alarga visualmente los dedos.

Puedes realizarlo con gelish sobre rubber base para que te dure más tiempo. También puedes optar por puntas blancas finitas para que sea más delicado.

Este diseño es elegante.|Pinterest

Degradado azul cielo a blanco (ombré azul bebé)

Este es un diseño que consiste en realizar el degradado del azul cielo al blanco puro en la punta. Debes difuminar bien la transición usando una esponja o aerógrafo. Este acabado queda espectacular con un top coat glossy que refleje la luz.

Verás que tus uñas lucirán más largas debido a que crean profundidad. Utiliza acrílicas o gelish.

Azul cielo con flores blancas delicadas

Aquí nos encontramos con un diseño que consiste en flores pintadas sobre la base de azul cielo. Utiliza margaritas pequeñas, flores de cerezo o diseños abstractos con pétalos blancos y centro amarillo.

Las expertas recomiendan realizar los detalles en uno o dos dedos que pueden ser el anular y medio. Las flores quedan bien en acabado mate en la base y glossy solo en el diseño floral.

Las flores no pueden faltar.|Pinterest

Azul cielo chrome o metalizado

Para ello debes aplicar el polvo sobre gelish negro o azul oscuro de base, y luego se sella. El efecto es un azul metálico con destellos que cambian según la luz. Se recomienda utilizarlo en uñas de largo medio a largo porque en las uñas cortas se verá abrumador.

Azul cielo con detalles dorados (líneas o láminas)

Por último, tenemos este diseño que crea un contraste elegante y muy de tendencia. Pueden ser líneas verticales, geométricas o incluso láminas de oro aplicadas de forma irregular en uno o dos dedos.