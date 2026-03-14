Así de fácil puedes evitar el frizz en la época de altas temperaturas

Se están aproximando los meses más calurosos del año y uno de los más afectados suele ser el cabello que enfrenta problemas como el frizz. Este encrespamiento provoca que el pelo no tenga una forma definida y que sea muy difícil de peinar, esto se va acrecentado en aquellos lugares donde hay altos niveles de humedad por lo que mantener una melena suave es realmente un desafío.

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Por lo general para poder enfrentar el frizz se utilizan planchas, secadores o tratamientos muy costosos, sin embargo, los especialistas manifiestan que hay hábitos que son simples y rutinas adecuadas que te ayudarán a reducir sin dañar las fibras capilares. Es importante conocer el motivo y cómo prevenirlo para poder cuidar tu cabello.

¿Cómo evitar el frizz en el cabello?

Es importante entender que el frizz se produce por la interacción entre la estructura del cabello y la humedad del ambiente. Cuando la cutícula está dañada o abierta, la fibra capilar va absorber más fácilmente el agua que se presenta en el aire.

El resultado de esto es que hace que el pelo se vea hinchado y que pierda su forma natural por lo que no es para nada estético. La humedad del ambiente es el principal protagonista de este problema ya que cuando contiene altos niveles de agua las moléculas penetran en la fibra capilar y alteran los elances de hidrógeno presentes en la queratina.

El frizz aparece por distintos factores, entre ellos, el clima.|Fuente: Canva

Cabe destaca que los especialistas manifiestan que eliminar completamente al frizz es imposible pero que se puedan realizar pequeños cambios en tu rutina diaria para marcar la diferencia en cuanto a la apariencia del cabello.

Los consejos son: