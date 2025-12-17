Este es el tratamiento coreano que elimina el frizz completamente

El frizz es uno de los principales problemas que afecta a las mujeres y su cabello. Es por esto que en la actualidad son muy tomados en cuenta los tratamientos capilares coreano por su gran efecto.

Un tratamiento que se ha puesto muy de moda es la permanente coreana, una técnica que ha revolucionado el cuidado del cabello al eliminar el frizz, suavizar la textura y mantiene un acabado brillante sin necesidad de plancha diaria.

El principal beneficio de este tratamiento es que no daña el cabello. Esto lo coloca por encima de los tratamientos agresivos que alteran su estructura internal. Los especialistas antes de comenzar con este procedimiento realizan una evaluación detallada del tipo de cabello, nivel de daño y objetivos de la cliente.

¿Cómo funciona la permanente coreana?

La permanente coreana tiene como base el equilibrio entre química y calor controlado. En cuanto a los productos que se utilizan, se basan en abrir temporalmente las cutículas del cabello para reestructurar su forma y luego sellarlas de nuevo con tratamientos nutritivos que dejan el pelo suave, brillante y libre defrizz.

Además tienen diversos tipos de permanentes coreanas:

Hot perm: utilizado para obtener ondas naturales y flexibles. Este procedimiento utiliza calor para fijar la forma del cabello y deja un efecto “blowout” permanente. Es perfecto para cabellos con tendencia al frizz o para quienes buscan volumen con movimiento.

Digital perm: Se realiza aplicando una solución que suaviza la estructura capilar y, posteriormente, usando rulos con temperatura controlada conectados a una máquina digital. Se obtienen rizos suaves, brillantes y perfectamente definidos, que se marcan más al secar el cabello.

Magic straight (o Magicperm): Este tratamiento es la respuesta definitiva al frizz. Combina productos alisadores con planchas de calor que sellan el cabello para dejarlo completamente liso, sedoso y con un brillo espejo.

Cold perm: Aquí no se utiliza calor. Se realiza con una fórmula más suave y es ideal para crear ondas sutiles o rizos ligeros en cabellos finos o delicados. Aunque los resultados no duran tanto como con la digital.

