El ejercicio sencillo para bajar la panza y marcar abdomen que puedes hacer desde la cama: paso a paso

Querer bajar la panza con ejercicio intenso y gimnasio puede ser una buena idea; sin embargo, no es necesario salir de casa para lograr el objetivo, pues es posible marcar el abdomen con rutinas sencillas que incluso se pueden hacer desde la cama. Si quieres aprender cómo hacer cada uno de los pasos, sigue leyendo.

¿Cuál es la rutina de ejercicios para bajar la panza y marcar el abdomen desde la cama?

De acuerdo con la Cleveland Clinic, existen movimientos dinámicos que pueden ayudar a fortalecer los músculos incluso cuando se pasa mucho tiempo en cama. Para personas principiantes, la recomendación es comenzar con ejercicios básicos, explicó el doctor Dakkak en uno de los artículos. Uno de los más efectivos son los abdominales inversos, ideales para activar el abdomen sin impacto.

Los abdominales inversos se realizan acostándose boca arriba, con los brazos a los lados y las palmas hacia abajo.

Luego, debes levantar las piernas hasta formar un ángulo de 90 grados con las rodillas, manteniéndolas juntas y alineadas. El objetivo es mantener el abdomen activado durante todo el movimiento para trabajar el core de forma constante.

Posteriormente, debes elevar ligeramente las caderas y llevar las rodillas hacia el pecho de forma controlada.

Finalmente, regresa a la posición inicial bajando las caderas lentamente y repite entre 10 y 15 veces, según tu resistencia.

Este ejercicio ayuda a fortalecer el tronco y mejorar la estabilidad abdominal incluso desde la cama.

¿Qué otros ejercicios ayudan a fortalecer el abdomen y bajar la panza?

De acuerdo con recomendaciones de la Mayo Clinic, conforme avances en tu rutina es importante incorporar más ejercicios para potenciar los resultados. Estas rutinas complementarias ayudan a fortalecer el abdomen y mejorar la quema de grasa corporal.

Flexiones abdominales en pared: se realizan apoyando la espalda en la pared y manteniendo una posición controlada similar a una sentadilla isométrica, activando el abdomen.

se realizan apoyando la espalda en la pared y manteniendo una posición controlada similar a una sentadilla isométrica, activando el abdomen. Puente: acostado boca arriba con las rodillas flexionadas, elevas la cadera del suelo para activar glúteos y abdomen.

acostado boca arriba con las rodillas flexionadas, elevas la cadera del suelo para activar glúteos y abdomen. Cuadrupedia: en posición de rodillas y manos, elevas una mano a la vez y la extiendes hacia adelante, manteniendo estabilidad.

en posición de rodillas y manos, elevas una mano a la vez y la extiendes hacia adelante, manteniendo estabilidad. Plancha modificada: boca abajo, apoyando antebrazos y rodillas o pies, manteniendo tensión abdominal durante 30 a 40 segundos. Este ejercicio es clave para mejorar fuerza y resistencia del core.