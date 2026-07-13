Paso a paso para hacer crunch abdominal para bajar la panza y tener abdomen plano

El crunch abdominal es uno de los ejercicios más populares para fortalecer el abdomen, mejorar la cintura y complementar una rutina enfocada en reducir la grasa abdominal. Al igual que la plancha y otros ejercicios de core, puede ayudar a tonificar la zona media del cuerpo cuando se realiza con una técnica adecuada. Sin embargo, para obtener resultados y evitar lesiones, es fundamental ejecutarlo correctamente .

De acuerdo con especialistas en acondicionamiento físico, el crunch abdominal destaca por su movimiento controlado, lo que permite trabajar los músculos abdominales de forma más precisa y eficiente. Por esta razón, se ha convertido en uno de los ejercicios básicos tanto para principiantes como para personas con experiencia en el gimnasio.



Así se hace correctamente un crunch abdominal

La técnica correcta es clave para activar el abdomen y evitar molestias en el cuello o la espalda. Sigue estos pasos para realizar el ejercicio de manera segura:

Recuéstate boca arriba sobre una superficie firme y mantén el cuerpo relajado. Flexiona las rodillas y apoya completamente los pies en el suelo. Coloca las manos detrás de la cabeza o a los lados de las sienes, evitando tirar del cuello. Mantén la mirada hacia el frente o ligeramente hacia arriba para conservar una postura adecuada. Contrae el abdomen mientras elevas lentamente la cabeza y los hombros del suelo. Exhala durante el ascenso para activar mejor los músculos abdominales. Desciende de forma controlada sin dejarte caer bruscamente. Evita despegar los glúteos del suelo o mover excesivamente la cadera durante el movimiento.

Es preferible realizar menos repeticiones con una técnica correcta que hacer muchas de forma rápida y descontrolada. La calidad del movimiento influye más en los resultados que la velocidad.

Sigue el paso a paso para hacer Crunch Abdominal.|(ESPECIAL/GEMINI)

Otros ejercicios que ayudan a tener el abdomen plano

Los crunches abdominales pueden combinarse con otros ejercicios para fortalecer el core y mejorar la condición física general. Integrar diferentes movimientos permite trabajar varios grupos musculares y obtener una rutina más completa. Algunas opciones recomendadas son:

Abdominales hipopresivos.

Plancha.

Sentadillas.

Lunges o desplantes.

Elevaciones de piernas.

Burpees.

Abdominales bicicleta.

Escaladores o mountain climbers.

Para conseguir un abdomen más firme y una cintura más definida, también es importante acompañar el ejercicio con una alimentación equilibrada, hidratación adecuada y descanso suficiente. La combinación de estos hábitos ofrece mejores resultados que realizar ejercicios abdominales de forma aislada.