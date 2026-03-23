Expertos explican las razones detrás de ese molesto tic en el ojo

El cuerpo humano es muy complejo y a la vez sabio. De diferentes maneras puede comunicarse con nosotros para hacernos saber que algo no está bien y que requiere de nuestra atención y especial cuidado.

Noticias Yucatán del 20 de marzo 2026

Una de esas señales nos ha tocado percibirla a todos en alguna oportunidad. Se trata de ese molesto tic o temblor en el ojo que, aparentemente, aparece de la nada y puede llevarnos a preocuparnos demás, o ignorarlo como algo pasajero.

¿Tiembla el ojo?

Un informe difundido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos afirma que el temblor que se produce en el ojo se denomina blefaroespasmo y es un espasmo que ocurre en los músculos del ojo. Además, precisa que no pueden controlarse cuando ocurren y terminan siendo algo molesto.

Desde la Academia Estadounidense de Oftalmología precisan que la mayoría de los temblores del párpado son leves y desaparecen sin tratamiento. En este punto, añade que a menudo, puede deshacerse de un temblor del párpado durmiendo lo suficiente, reduciendo el nivel de estrés y limitando el consumo de cafeína.

¿Por qué tiembla el ojo?

Cuando se hace referencia a las razones detrás del temblor de ojos los expertos señalan que los más comunes son la fatiga, el estrés, la cafeína y un consumo excesivo de alcohol. Mayo Clinic añade que, con poca frecuencia, pueden ser el efecto secundario de medicamentos utilizados para dolores de cabeza por migraña.

Los expertos del instituto norteamericano precisan que se le llama blefaroespasmo cuando el temblor del ojo produce el cierre completo del párpado y dura más tiempo que el la contracción común. En este punto advierten que a veces no se puede encontrar la razón de las contracciones del párpado.

En cuanto al tratamiento del blefaroespasmo, los especialistas explican que casi siempre desaparece sin ningún tratamiento. De todos modos, comparten medidas que pueden ayudar como dormir más, tomar menos cafeína, consumir menos alcohol y lubricar los ojos con gotas oftálmicas. Si el molesto tic no desaparece, es aconsejable consultar con un médico para que analice el caso y arribe al diagnóstico correcto.