3 tendencias en “Nail Art” minimalista para mayo 2026

El nail art minimalista domina las tendencias de mayo de 2026, con diseños de uñas que se alejan definitivamente del exceso decorativo para centrarse más en la pureza material.

Esta tendencia responde a los esmaltes y bases de "segunda piel" que, además de embellecer, nutren nuestras uñas con péptidos.

La clave visual se encuentra en la temporada con el contraste táctil, que mezcla acabados que "engañan al ojo" sin la necesidad de patrones complejos; así se aprovecha la luz natural de la primavera y se resaltan nuestras manos.

Las 3 mejores tendencias de nail art minimalista

Bajo la influencia del color del año, el Cloud Dancer, el minimalismo de mayo de 2026 busca proyectar una imagen de higiene, sofisticación y calma. Hoy te decimos cuáles son los tres estilos que puedes incluir en tu manicura de las próximas semanas.

Cloud Dancer ombré

Nail art ombré con Cloud Dancer|Pinterest

Es un efecto neblina, utilizando el blanco etéreo del año, aplicándolo de forma saturada en la punta y difuminándolo con una esponja de alta densidad hacia el centro de la uña hasta que se funda con una base traslúcida.

El resultado es una uña que parece hecha de porcelana o de cristal esmerilado. Es la evolución del baby boomer, pero mucho más fría y sutil, proyectando frescura.

Micro-líneas de grafito

Nail art minimalista con líneas de grafito|Pinterest

Es la sustitución del oro y de la plata, un tono grafito o industrial que luce más orgánico. La técnica es sobre una base mate, trazando una única línea vertical u horizontal ultrafina en un tono gris metálico oscuro.

El resultado es una estructura que alarga visualmente los dedos y da un aspecto sofisticado, pero moderno al mismo tiempo.

Puntos de rocío

Puntos de rocío en nail art|Pinterest

Se inspira en la naturaleza de la primavera, un diseño que juega con la tridimensionalidad y la transparencia. Se obtiene sobre una uña desnuda o con un brillo transparente y se colocan de dos a tres gotas pequeñas con un gel de construcción sólido que imita las gotas de agua reales.

