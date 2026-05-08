Horóscopo de Nana Calistar hoy 08 de mayo; estos signos renovarán su ENERGÍA, tendrán más AUTOESTIMA y nuevas OPORTUNIDADES

El universo no dice mentiras y ha hecho las predicciones para cada signo. Con los horóscopos de Nana Calistar tendrás todo para enfrentar el futuro.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Es importante que no te cierres al amor solo porque en el pasado te rompieron el corazón. No seas quien sabotee tus propias relaciones por miedo a lo que pueda pasar. Viene mucha felicidad para ti relacionada con paz mental, estabilidad y amor propio. Este signo cambiará su energía y tendrá más autoestima.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Una amistad del pasado llegará para pedirte disculpas por cosas que sucedieron hace tiempo, esto podría generar emociones en ti. Es importante que no confundas el perdón con permitirle a otras personas entrar a tu vida. En lo económico vienen buenos tiempos ya que llegará dinero extra para ti. Es fundamental que te administres de la mejor manera.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Inicia una etapa llena de muchas oportunidades para ti y grandes cambios. Comenzarás a ver que todo tu esfuerzo por fin rinde frutos aunque es fundamental que enfoques toda tu energía en cosas positivas. La seguridad en ti será clave para que logres todo aquello que te propongas. Ten cuidado porque podrías golpearte con algo y lastimarte.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Es importante que si buscas lograr cambios en tu físico y en tu salud hagas acciones que te lleven a ese cambio ya que nada llega por sí solo, debes esforzarte mucho. Ten cuidado de algunas amistades ya que cerca de ti hay personas que te tienen envidia y sienten una profunda competencia contigo. Es momento de cerrar ciclos y hacer que las heridas del pasado cicatricen.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Es fundamental que aprendas a administrarte mejor ya que a veces sueles gastar de forma impulsiva y eso te genera problemas financieros que en ocasiones ya no sabes ni cómo resolver. Sentirás mucha nostalgia al recordar a alguien del pasado. No permitas que esos sentimientos te lleven a volver a lugares de los que saliste por alguna razón. Es importante que duermas mejor y tomes más agua, beneficiará mucho tu salud.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Es importante que no sobre pienses tanto en algunas situaciones ya que eso solo genera que generes problemas innecesarios en tu mente. Es fundamental que aprendas a vivir más en el presente. Evita el estrés ya que eso afectará no sólo tu estado de salud sino también la manera en la que te relacionas con otras personas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Tendrás un viaje que definitivamente hará que te relajes mucho y recargues energía, algo que ya necesitabas debido a todo el estrés acumulado. Algunos amores del pasado regresarán a tu vida, es importante que recuerdes que no vale la pena cometer los mismos errores por segunda vez.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Haz generado mucha envidia por parte de algunas personas por lo que es fundamental que te des una limpia para eliminar malas energías. En el amor alguien podría acercarte a ti con intenciones distintas a las de una amistad, es importante que no te entregues por completo hasta saber bien qué es lo que buscas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Es importante que salgas de la rutina y la monotonía ya que últimamente la casa, el trabajo y los problemas del día a día te consumen sin que te des un espacio para ti. Ábrete a nuevas oportunidades y a conocer a más personas, eso podría generar un giro muy interesante en tu vida. Es importante que te administres mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Se avecinan nuevas oportunidades para ti que podrían transformarte por completo, incluso un viaje que te hará tener mucha emoción. Es importante que si buscas cumplir sueños no te enfoques en las opiniones de otras personas ya que eso podría frenarte en alguno aspecto. Usa el “No” como motivación e impulso.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

No vivas en el pasado ni en los recuerdos porque la nostalgia en exceso podría ser perjudicial para ti. Después de haber enfrentado una racha muy complicada por fin comenzarás a ver la luz, lo que te dará mucha felicidad. Ten mucho cuidado con cualquier tipo de caída o golpe ya que algo así podría suceder. Es momento de que cuides tu cuerpo.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 08 de mayo de 2026?

Es importante que cuides y administres mejor tu bolsillo ya que sueles gastar mucho dependiendo de tu estado de ánimo. Verán a algunos amigos que hace tiempo no veías y eso podría ser algo muy bueno para ti. Es importante que hagas una limpieza profunda de todos tus espacios y también de tu cuarto, mente y corazón.