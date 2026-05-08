Horóscopo de hoy viernes 8 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

¡De nervios! El Sin Palabras subió de nivel y los conductores se volvieron locos

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 8 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de mayo de 2026

Hoy, viernes 8 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a mirar hacia adelante con una mentalidad más abierta y menos impulsiva que de costumbre. La Luna en Acuario favorece encuentros con personas que despiertan nuevas ideas y pueden ayudarte a ordenar tanto tus emociones como tus decisiones materiales.

: la jornada te impulsa a mirar hacia adelante con una mentalidad más abierta y menos impulsiva que de costumbre. La Luna en Acuario favorece encuentros con personas que despiertan nuevas ideas y pueden ayudarte a ordenar tanto tus emociones como tus decisiones materiales. Tauro : el día puede exigirte más de lo habitual en temas relacionados con responsabilidades y objetivos a largo plazo. Administrar mejor tus tiempos será clave para no agotar tus fuerzas ni perder claridad frente a decisiones importantes.

: el día puede exigirte más de lo habitual en temas relacionados con responsabilidades y objetivos a largo plazo. Administrar mejor tus tiempos será clave para no agotar tus fuerzas ni perder claridad frente a decisiones importantes. Géminis : la energía disponible favorece el aprendizaje, los intercambios y la búsqueda de nuevas experiencias. La Luna en Acuario activa tu curiosidad y puede acercarte a conversaciones que cambien tu perspectiva.

: la energía disponible favorece el aprendizaje, los intercambios y la búsqueda de nuevas experiencias. La Luna en Acuario activa tu curiosidad y puede acercarte a conversaciones que cambien tu perspectiva. Cáncer : la jornada invita a profundizar en temas que requieren madurez emocional y una mirada estratégica. Una decisión tomada con calma puede ayudarte a proteger lo que has construido y fortalecer tus vínculos.

: la jornada invita a profundizar en temas que requieren madurez emocional y una mirada estratégica. Una decisión tomada con calma puede ayudarte a proteger lo que has construido y fortalecer tus vínculos. Leo : el día pone el foco en tus relaciones más cercanas y en la forma en que compartes tus planes. La Luna en Acuario puede mostrarte otra manera de conectar, con más libertad y menos expectativas.

: el día pone el foco en tus relaciones más cercanas y en la forma en que compartes tus planes. La Luna en Acuario puede mostrarte otra manera de conectar, con más libertad y menos expectativas. Virgo : la energía disponible favorece ajustes en tu rutina y en la forma en que distribuyes tus responsabilidades. Escuchar las señales de tu cuerpo y respetar tus límites puede darte mayor equilibrio.

: la energía disponible favorece ajustes en tu rutina y en la forma en que distribuyes tus responsabilidades. Escuchar las señales de tu cuerpo y respetar tus límites puede darte mayor equilibrio. Libra : la jornada despierta creatividad, deseo de disfrute y necesidad de compartir con personas afines. La Luna en Acuario puede traer encuentros inesperados que renueven tu entusiasmo.

: la jornada despierta creatividad, deseo de disfrute y necesidad de compartir con personas afines. La Luna en Acuario puede traer encuentros inesperados que renueven tu entusiasmo. Escorpio : el día te lleva a prestar más atención a tu espacio personal y a ciertos asuntos familiares que necesitan orden. Elegir la calma frente a una tensión puede darte mejores resultados que reaccionar de inmediato.

: el día te lleva a prestar más atención a tu espacio personal y a ciertos asuntos familiares que necesitan orden. Elegir la calma frente a una tensión puede darte mejores resultados que reaccionar de inmediato. Sagitario : la energía disponible favorece el movimiento, las ideas nuevas y la comunicación sincera. La Luna en Acuario impulsa intercambios que pueden abrir puertas interesantes en distintos ámbitos.

: la energía disponible favorece el movimiento, las ideas nuevas y la comunicación sincera. La Luna en Acuario impulsa intercambios que pueden abrir puertas interesantes en distintos ámbitos. Capricornio : la jornada pone el foco en la administración de tus recursos y en la seguridad que buscas construir. Una mirada práctica te ayudará a sostener estabilidad y evitar gastos innecesarios.

: la jornada pone el foco en la administración de tus recursos y en la seguridad que buscas construir. Una mirada práctica te ayudará a sostener estabilidad y evitar gastos innecesarios. Acuario : la Luna en tu signo potencia tu magnetismo, tu claridad mental y tu deseo de actuar con autenticidad. Podrías atraer personas o propuestas que conecten con tu visión actual y te impulsen a crecer.

: la Luna en tu signo potencia tu magnetismo, tu claridad mental y tu deseo de actuar con autenticidad. Podrías atraer personas o propuestas que conecten con tu visión actual y te impulsen a crecer. Piscis: la energía disponible invita a bajar el ritmo y escuchar con más atención lo que sucede en tu interior. Darte espacios de descanso y reflexión puede ayudarte a tomar mejores decisiones en los próximos días.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: