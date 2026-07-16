Cuál es el ingrediente que debes usar para quitar el olor a humedad de la ropa

El olor a humedad es uno de los problemas más comunes en los hogares, especialmente durante la temporada de lluvias o en espacios con poca ventilación. Además de resultar desagradables, puede permanecer por mucho tiempo si no se elimina de raíz. Afortunadamente, existen soluciones caseras que ayudan a combatirlo de forma sencilla.

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Con algunos ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina, es posible neutralizar los malos olores sin gastar de más. Estos remedios caseros también pueden aportar una sensación de frescura en habitaciones, clósets o muebles. Descubre cuáles son y cómo utilizarlos para decirle adiós al olor a humedad.

¿Cómo quitar el olor a humedad de la ropa?

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes de cocina más utilizados para eliminar el olor a humedad de la ropa de forma sencilla y económica. Sus propiedades ayudan a absorber los malos olores que quedan impregnados en las fibras de las prendas, por lo que muchas personas lo utilizan como una alternativa casera antes de recurrir a productos especializados. Además, es un ingrediente fácil de encontrar y seguro para la mayoría de los tejidos.

Para aprovechar sus beneficios, basta con agregar media taza de bicarbonato de sodio al ciclo de lavado junto con el detergente habitual. También puedes colocarlo en un recipiente o una bolsa de tela dentro del clóset para ayudar a absorber la humedad y mantener un ambiente más fresco. Si el olor es muy intenso, se recomienda dejar actuar el bicarbonato sobre la prenda durante unos minutos antes de iniciar el lavado.

Aunque este truco suele ofrecer buenos resultados, también es importante prevenir la aparición de la humedad. Por ello, procura secar completamente la ropa antes de guardarla, evitar dejar las prendas mojadas dentro de la lavadora durante varias horas y mantén los espacios de almacenamiento ventilados. Estos hábitos, combinados con el uso del bicarbonato de sodio, pueden ayudar a mantener la ropa libre de malos olores y con una sensación de limpieza por mucho tiempo.