Tener perros en casa no es una decisión sencilla, teniendo en cuenta que debemos tener en cuenta diversos aspectos, como el espacio con el que contamos en la casa, si se trata de un perro grande, cómo es su personalidad, si puede llegar a ser agresivo, si demanda mucho tiempo, entre otros tantos aspectos. A su vez, hay ciertas razas que no tienen buena fama, por lo que son evitados por muchos y en este caso, los veterinarios coinciden en la raza que parece agresiva, pero es uno de los más cariñosos.

No hay dudas que tener un perro en casa siempre es agradable, teniendo que traerá alegría a todos los hogares, se convertirán en grandes compañeros y sería difícil imaginarnos una vida sin ellos. Además, les encanta a los niños poder tener una mascota y quien los acompañará durante su crecimiento. Pero, a veces, por motivos ajenos al nuestro, no podemos contar la compañía de los perros.

Hay ciertas razas de perro que son conocidas por su tranquilidad y porque son perfectas para tener en casa y que pueden convivir con los niños, pero hay otras, que son famosas por sus problemas y porque son consideradas peligrosas. En este caso, hay una que estuvo asociada al peligro durante muchos años, pero que los propios veterinarios se encargaron de desmentir y confirmaron así que son muy cariñosos.

Cuál es la raza de perro que parece agresivo, pero es muy cariñoso

Según un grupo de veterinarios, la raza de perro que es muy cariñosa pese a que dijeron que era agresiva es el dóberman, y estamos hablando de un can inteligente, elegante y cariñoso con sus dueños y que su reputación de agresivo no corresponde con la realidad. Los especialistas lo describieron como un animal independiente, activo y sensato; con una fuerte capacidad para vincularse con las personas del entorno.

Qué características tiene esta raza

En cuanto a las características del dóberman como perro, los veterinarios revelaron que es protector de su territorio, observador y con buena memoria, y estas cualidades hacen que sea considerado como guardián. Se pueden adaptar bien con los chicos, pero recomendaron trabajar la socialización desde cachorro y mantener ciertos límites. Y con respecto a los cuidados, requiere una actividad física diaria y una alimentación equilibrada.