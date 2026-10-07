Cómo usar eyeliner marroqui para hacer brillar los ojos después de los 60

El eyeliner marroquí se presenta como una alternativa cálida y favorecedora para realzar la mirada después de los 60. Su tono puede aportar profundidad a los ojos sin generar el contraste marcado que, en ocasiones, produce el delineador negro.

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Además de definir el contorno de los ojos, este tipo de eyeliner permite crear un efecto luminoso y suave. La clave está en elegir una aplicación que acompañe la forma de la mirada y evite recargarla, para conseguir un resultado elegante y natural.

¿Cómo preparar la piel antes de maquillarla?

Antes de maquillarse, es importante preparar la piel para conseguir un acabado más uniforme y duradero. Primero, limpia el rostro con un producto suave que elimine impurezas y restos de productos. Después, aplica una crema hidratante adecuada al tipo de piel y espera unos minutos para que se absorba. Durante el día, incorpora protector solar como último paso de la rutina. Una piel bien hidratada facilita la aplicación de la base y ayuda a evitar que el maquillaje marque zonas secas.

¿Qué beneficios tiene el eyeliner marroquí?

El eyeliner marroquí, también conocido como kohl o kajal, puede ser una opción interesante para destacar la mirada después de los 60. Su pigmentación intensa ayuda a definir los ojos y aportar profundidad, mientras que su aplicación puede adaptarse para conseguir un resultado más luminoso y favorecedor.

Una de sus ventajas es que permite trabajar tanto la línea de agua como el contorno de los ojos. En pieles maduras, utilizarlo con moderación y difuminar los bordes ayuda a evitar un acabado demasiado rígido que pueda remarcar las líneas de expresión.

También puede utilizarse para modificar visualmente la forma de los ojos. Llevar el delineado ligeramente hacia arriba desde la esquina externa y suavizarlo con un pincel permite conseguir una mirada más estilizada y un efecto visual de mayor elevación.

Además, combinado con sombras neutras, el eyeliner marroquí puede aportar calidez y profundidad sin sobrecargar el maquillaje. Para completar el resultado, conviene retirar con cuidado cualquier resto de pigmento que haya quedado debajo de las pestañas. De esta manera, el contorno se mantiene limpio y la mirada adquiere un aspecto más definido, elegante y expresivo.