Cómo usar el eyeliner negro con dorado para alzar la mirada a los 50
El eyeliner negro con dorado es ideal para iluminar los ojos y realzar la mirada a los 50. Aprende cómo combinar ambos tonos para logar un maquillaje llamativo.
El eyeliner negro con dorado es una combinación que permite destacar los ojos y aportar un toque de luminosidad al rostro. Después de los 50, este dúo puede convertirse en un gran aliado para realzar la mirada con un maquillaje elegante y moderno.
La clave está en combinar ambos tonos de manera equilibrada y adaptar el trazo a la forma de los ojos. Con algunos trucos sencillos, es posible conseguir un efecto visual que aporte luz y definición sin recargar el maquillaje.
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¿Cómo cuidar la piel antes de maquillar?
Antes de maquillarse, es importante preparar la piel para conseguir un acabado uniforme y luminoso. Primero, limpia el rostro con un producto suave que elimine las impurezas sin resecarlo. Después, aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel y espera unos minutos hasta que se absorba por completo. Durante el día, no olvides utilizar protector solar antes de comenzar con el maquillaje. Si buscas una mayor duración, puedes incorporar una prebase que ayude a suavizar la textura del rostro y facilite la aplicación de los cosméticos.
¿Cómo usar el eyeliner negro y dorado a los 50?
A continuación, te contamos opciones estratégicas para que tu eyeliner destaque sin recargar el párpado:
1. Doble delineado para elevar la mirada
Aplica un lápiz negro cremoso a ras de las pestañas superiores y haz el trazo ligeramente más grueso en la parte externa del ojo. Después, dibuja una línea fina de eyeliner dorado justo por encima, desde la mitad del párpado hacia el extremo exterior, para crear un contraste luminoso.
2. Delineado negro con un toque dorado
Para una maquillaje discreto, rellena suavemente los espacios entre las pestañas superiores con un lápiz negro. Luego, añade punto de eyeliner dorado en el lagrimal para iluminar el contorno de ojos y aportar una apariencia más despierta.
3. Delineado invertido para ocasiones especiales
Traza una línea negra suave en el párpado superior y difumina los bordes para evitar un acabado demasiado marcado. A continuación, aplica eyeliner dorado debajo de las pestañas inferiores, sin llegar a la línea de agua, para dar luminosidad y destacar los ojos.