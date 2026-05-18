3 plantas que ayudan a atraer abundancia, según el Feng Shui

Un tema de interés en la actualidad tiene relación con el Feng Shui, el cual se ha ido transformando en una creencia popular de parte de muchas personas que argumentan que las energías se pueden controlar… o al menos orientar en aspectos positivos. Por ello, esta es la forma en que podrían atraer abundancia, utilizando solamente 3 plantas.

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¿Cuáles son las 3 plantas que atraerían abundancia, según el Feng Shui?

Se indica que la entrada del hogar es relevante, pues es la entrada de las energías. Con esto en mente, el Feng Shui recomienda poner estas 3 plantas en dicho sitio. Aunque se requiere de un alineamiento de todos los elementos en la vida de las personas, este es un gran inicio para mantener “limpia” la casa.

Bambú de la suerte para atraer abundancia

El propio sobrenombre ya indica un poco del significado, pues sus tallos estilizados y verdes están relacionados con vitalidad, flexibilidad y éxito. Entonces, se aclara que esta planta es sencilla de cuidar, pues se mantiene en agua o recipientes con piedras decorativas. Y según los expertos en el tema, esta planta ayuda al equilibrio de energías y potenciamiento de la armonía.

Poto para atraer abundancia

El Epipremnum aureum es una planta muy popular en interiores gracias a su aspecto verde brillante y su gran resistencia. También es de una planta que soporta poco cuidado, pero en el ámbito energético simboliza crecimiento, renovación y movimiento positivo. Sus tallos colgantes y su capacidad de expandirse se asocian con la prosperidad y el flujo armónico del chi. Algunos argumentan que esta es su planta favorita para atraer abundancia.

Planta de jade para atraer abundancia

La Crassula Ovata es otras de las favoritas en el tema, pues estéticamente tiene unas hojas redondas y carnosas, las cuales recuerdan pequeñas monedas. Allí es donde muchas culturas y creencias asocian dicha figura con la buena fortuna y la abundancia. Ante eso mismo, es ampliamente reconocida como planta benéfica en ámbitos energéticos, perfecta para colocar en el espacio que recibe a todos y todo en casa.