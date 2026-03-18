¡El tan esperado día de las flores amarillas llegó! Este 21 de marzo es una fecha muy especial para regalar flores amarillas a aquella persona que tanto quieres. Si aún no tienes listo tu ramo, o no sabes por qué tipo de flor irte, ¡no te preocupes! Aquí te compartimos cuáles son las más bonitas y especiales para regalar ahora que llega el equinoccio de primavera.

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¿Por qué se regalan flores el 21 de marzo de 2026?

El 21 de marzo se regalan flores amarillas para celebrar el inicio de la primavera; además de conmemorar la alegría, el amor, la amistad y, sobre todo, nuevos comienzos. Originalmente, la tradición surgió en la popular serie argentina, “Floricienta”, en la que la protagonista esperaba su ramo de flores amarillas a finales de septiembre, por la llegada de la primavera en el hemisferio norte. No obstante, dado que en México estamos en el hemisferio sur, la llegada de la primavera se da en marzo, por lo que este sábado, 21, es el día IDEAL para regalar flores amarillas.

Equinoccio de primavera 2026: estas son las flores amarillas más bonitas y especiales para regalar el 21 de marzo; la 3 tiene un significado ÚNICO

Si bien hay muchas opciones en el mercado, aquí te compartimos cuáles son las flores amarillas más bonitas y especiales para regalar este 21 de marzo:



Tulipanes: los tulipanes son una flor de temporada, por lo que son perfectos para regalar este 21 de marzo. Simbolizan alegría y felicidad.

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Gerberas: si lo que buscas son unas flores sencillas pero 100% hermosas y aesthetic, las gerberas son la mejor opción. Estas flores simbolizan energía positiva y alegría.

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Girasoles: sorprende a tu persona especial con un ramo de girasoles. Estas flores tienen un significado ÚNICO en esta temporada, pues representan la energía del sol - lo que las hace ideales para recibir el equinoccio de primavera - y la adoración.

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Narcisos: otra flor de temporada son los narcisos. Si bien son pequeñas, su significado es enorme. Además de anunciar la llegada de la primavera, representan la renovación, esperanza y nuevos comienzos.

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Rosas: si lo que deseas expresar es amistad, alegría, gratitud y optimismo, las rosas amarillas son perfectas para la ocasión.

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¿Qué significa que te regalen flores amarillas el 21 de marzo?

Si bien regalar flores amarillas tiene qué ver con el equinoccio de primavera, su significado va más allá. Este simple acto sirve para manifestar cariño, amor y gratitud hacia aquellas personas queridas. El significado específico dependerá del tipo de flor y el vínculo que se tenga con la persona en cuestión.

¿Cuándo inicia la primavera en México? Fecha y hora del equinoccio en 2026

Este año, el equinoccio de primavera inicia el 20 de marzo de 2026, en punto de las 8:46 a.m. (hora del centro de México).