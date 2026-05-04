Flores de primavera: 5 plantas resistentes para llenar de color tu balcón
Llena tu balcón de color. Estas 5 plantas de primavera crecen solas y llenan tu balcón de vida.
La naturaleza ha sido y es uno de los mejores aliados de las personas. A través de esta los humanos no solo obtenemos los frutos que nos brindan alimentación, sino que también colabora con nuestra salud y genera un gran impacto a la hora de embellecer nuestro hogar.
Noticias Michoacán del 1 de mayo 2026
Ahora, en medio de la primavera 2026, las plantas y las flores han tomado el protagonismo y son las que se llevan todas las miradas en los jardines mexicanos. Sin embargo, su versatilidad permite que sus bellos colores puedan ser apreciados también dentro de casa o en espacios como la terraza o el balcón.
¿Por qué tener plantas en el balcón?
Cuando se habla de espacios como el balcón o la terraza, muchos no lo relacionan con decoraciones basadas en la naturaleza pero es una de las tendencias que más se ha acentuado en los últimos años. Es que tener plantas en el balcón ayuda a transforma un espacio exterior en un refugio visual y a mejora significativamente la calidad del aire y el confort térmico del hogar.
@greenmade.planet Cualquier espacio es bueno para que crezcan tus plantas 💚🌿 en este caso en un balcón, una maceta soplada dentro de un canasto de mimbre para que quede más linda 🌿😘 y unas cañas que serán tutores. Sabes que plantas son? 👇En unos meses cuando coseche te muestro 🌿🍃🌱 #plantas #jatdineria #tipsjardimeria #tipsjardin #plantasenmaceta #plantasdecirativas #hojas #flores #cultivo #ecologico #ecologico #jardinurbanoperu ♬ Fresh - Kool & The Gang
Además, dependiendo de la selección de especies que realicemos, las plantas pueden brindarnos una barrera acústica natural, otorgarnos sensación de privacidad y regalarnos los mejores aromas a diario. Por lo tanto, este rincón de casa puede pasar a ser nuestro lugar favorito.
Las mejores flores para tu balcón
Elegir las flores que engalanarán nuestro balcón no debe ser algo hecho al azar. Aprovechando la primavera, y teniendo en cuenta que las opciones son muchas, debemos centrarnos en plantas que además de bellos colores no requieran de tanto mantenimiento y puedan adaptarse a la exposición que supone este espacio del hogar.
Es por eso que los expertos ponen el foco en las siguientes cinco plantas que son las ideales para que le den vida a nuestro balcón:
- Geranio: Es la planta por excelencia de los balcones mediterráneos gracias a su capacidad para florecer intensamente desde la primavera hasta el final del verano. Destaca por su gran resistencia a la exposición solar directa y su habilidad para soportar descuidos puntuales en el riego, ofreciendo una amplia paleta de colores que incluye rojos, rosas y blancos.
- Margarita: Representa la sencillez y la frescura, siendo una de las especies más comunes en entornos tanto urbanos como rurales por su facilidad de cultivo. Se desarrolla bien a pleno sol o en semisombra y, con un riego moderado y la retirada regular de flores marchitas, mantiene su aspecto radiante durante gran parte del año.
- Petunia: Una opción vibrante que se adapta perfectamente a macetas colgantes y jardineras, produciendo flores de gran tamaño en tonos fucsias y violetas. Requiere una ubicación muy luminosa y un riego constante que mantenga la tierra húmeda, recompensando estos cuidados con una floración ininterrumpida que puede extenderse hasta finales del otoño.
- Lavanda: Ideal para quienes buscan una planta rústica que, además de belleza visual con sus espigas violetas, aporte un aroma fresco y relajante. Es sumamente resistente a temperaturas extremas y requiere muy poca agua, con el beneficio adicional de actuar como un repelente natural contra los mosquitos durante el verano.
- Buganvilla: Esta trepadora, símbolo de los paisajes costeros, es perfecta para quienes buscan una planta robusta que soporte bien tanto el sol intenso como la falta de agua. Aunque es común verla en fachadas, se adapta bien a terrazas soleadas donde despliega sus llamativas flores en tonos magenta o naranja durante toda la temporada cálida.