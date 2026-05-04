Flores de primavera: 5 plantas resistentes para llenar de color tu balcón

La naturaleza ha sido y es uno de los mejores aliados de las personas. A través de esta los humanos no solo obtenemos los frutos que nos brindan alimentación, sino que también colabora con nuestra salud y genera un gran impacto a la hora de embellecer nuestro hogar.

Noticias Michoacán del 1 de mayo 2026

Ahora, en medio de la primavera 2026, las plantas y las flores han tomado el protagonismo y son las que se llevan todas las miradas en los jardines mexicanos. Sin embargo, su versatilidad permite que sus bellos colores puedan ser apreciados también dentro de casa o en espacios como la terraza o el balcón.

¿Por qué tener plantas en el balcón?

Cuando se habla de espacios como el balcón o la terraza, muchos no lo relacionan con decoraciones basadas en la naturaleza pero es una de las tendencias que más se ha acentuado en los últimos años. Es que tener plantas en el balcón ayuda a transforma un espacio exterior en un refugio visual y a mejora significativamente la calidad del aire y el confort térmico del hogar.

Además, dependiendo de la selección de especies que realicemos, las plantas pueden brindarnos una barrera acústica natural, otorgarnos sensación de privacidad y regalarnos los mejores aromas a diario. Por lo tanto, este rincón de casa puede pasar a ser nuestro lugar favorito.

Las mejores flores para tu balcón

Elegir las flores que engalanarán nuestro balcón no debe ser algo hecho al azar. Aprovechando la primavera, y teniendo en cuenta que las opciones son muchas, debemos centrarnos en plantas que además de bellos colores no requieran de tanto mantenimiento y puedan adaptarse a la exposición que supone este espacio del hogar.

Es por eso que los expertos ponen el foco en las siguientes cinco plantas que son las ideales para que le den vida a nuestro balcón:

