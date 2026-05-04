Influencer pesaba 300 kilos, bajo 100 y corrió una maratón: VIDEO

En medio de un maratón un compatriota se acercó a él, lo abrazó y le dijo que su esposa es fan de su contenido. Eso contó este influencer que viajó hasta Portugal para correr 10 kilómetros, esto pesando cerca de 200 kilos. Obviamente a su ritmo, pero Júlio Mamute concretó la prueba y espera hacerlo con otras seis competencias a lo largo del mundo. Esta es la extraordinaria historia.

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¿Quién es el influencer que completó la maratón pesando 200 kilos?

La historia cuenta con situaciones casi fantásticas por la manera tan espectacular en la que Júlio Mamute (oriundo de Brasil) transformó su aspecto físico. Hace unos meses tomó la decisión de cambiar su vida al encontrar en la natación la manera de bajar de peso. Allí logró 100 kilos menos y en una movida de genio… se inscribió a diversas pruebas alrededor del mundo para contar su testimonio.

El influencer estuvo en Portugal para completar la primera prueba, donde logró cruzar la meta y así celebrar diciendo que es el último mamut en extinguirse, haciendo alusión a su nombre como creador de contenido. En ese sentido, varios seguidores alrededor del mundo están viendo un proceso espectacular para mejorar su salud e incluso participar de causas benéficas.

Con anterioridad habló de donar 10 kilos de alimentos por cada kilo perdido a personas vulnerables o instituciones benéficas. En ese sentido, animó a sus seguidores a unirse a dicho reto. Por eso y otras razones, la gente ha empatizado con su forma de afrontar este cambio de físico, el cual le mantendrá en foco en redes sociales y en medios tradicionales que ya recuperaron el hito de acabar la primera maratón.

¿Dónde competirá este influencer en el futuro?

De aquí a días antes de finalizar junio tiene agendadas 6 pruebas entre Sudamérica, Asia y Europa. Se tiene pensado el asistir a las pruebas de Mendoza (Argentina), Santiago (Chile), Rio de Janeiro (Brasil), Phuket (Tailandia) y Tromso (Noruega). Dejando un mensaje de superación que la gente está abrazando: “No soy maratonista. Soy el tipo de 200 kilos, de Recife, que llegó a pesar más de 300 y ya bajó más de 100. Hoy estoy participando de seis maratones en el mundo en menos de 60 días".