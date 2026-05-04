Cámaras de seguridad captan a Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio robando en un supermercado; la cantante ya reaccionó

Este lunes el caso de la custodia de Andrea Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y Colate ha entrado en polémica, pues en horas de la audiencia salió a tema el caso de que el menor habría sido captado por algunas cámaras robando en un supermercado juntos con algunos otros jóvenes, caso que habría hecho bastante ruido dentro de su entorno.

Ante eso, “La Chica Dorada” asegura que Colate únicamente fue a defender a su hijo, con lo que ella estaría en contra, pues son actitudes y acciones que no se podrían consecuente.

Por ello, Paulina Rubio es quien quisiera quedarse con la custodia del adolescente de 15 años con el fin de poder educarlo y guiarlo, pues considera que su padre únicamente va a consentir y malcriar a Andrea Nicolás.

¿Qué se sabe de la custodia del hijo de Paulina Rubio?

En palabras citadas por varios medios, se ha dado a conocer que el adolescente de 15 años no se siente cómodo viviendo en Miami con su madre, por lo que este caso podría dar grandes pasos esta tarde, siendo que podría irse a vivir con su padre Colate a Madrid, España.

El caso de la custodia del menor ha dado de qué hablar dentro de los días de audiencia que definirán el futuro de este, aunque en su testimonio ha asegurado que lo que realmente quiere es vivir con su papá Colate Vallejo.