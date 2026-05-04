5 ideas low cost para que tu alacena luzca aesthetic

La Inteligencia Artificial (IA) ha logrado penetrar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Esta tecnología que por lo general se emplea para buscar información, analizarla y resumirla, sirve como una guía para hacer muchas cosas.

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Uno de los ámbitos en los cuales se emplea mucho a aplicaciones como Gemini y ChatGPT, es en el del diseño y la decoración de interiores. Cada vez más personas le consultan a la IA sobre las nuevas tendencias y todo lo que se puede hacer dentro y fuera del hogar para lograr que se luzca.

¿A qué se refiere el término aesthetic?

Como parece que nada escapa a la IA, en esta oportunidad se buscó entender a través de ella sobre el significado del término aesthetic. “Este término (que literalmente se traduce como estético) se refiere a una corriente visual y cultural que busca la armonía, la belleza y la coherencia en la presentación de un estilo específico”, precisa Gemini.

Además, la IA explica que, aunque su origen se encuentra en la apreciación filosófica del arte, en la era digital ha evolucionado para describir conjuntos de elementos —como la ropa, la decoración, la edición de fotos o el diseño— que crean una identidad visual definida. “No se trata solo de que algo sea ‘lindo’, sino de que pertenezca a un concepto temático claro, como el estilo retro de los 90, la calidez minimalista o la estética de la naturaleza”, remarca Gemini.

Ideas para una alacena aesthetic

Teniendo en cuenta lo señalado sobre el término aesthetic, Gemini invita a convertir nuestra vida cotidiana y los objetos comunes que nos rodean en piezas de una narrativa visual artísticamente cuidada. Un ejemplo que pone es el de la alacena.

“Lograr una alacena con estilo aesthetic no tiene por qué ser costoso”, señala la Inteligencia Artificial y añade que la clave está en la uniformidad visual y el aprovechamiento creativo de lo que ya tienes en casa. Por eso, Gemini nos comparte 5 ideas de bajo costo para transformar ese espacio:

Uniformidad con frascos reutilizados: La regla de oro del estilo aesthetic es eliminar el "ruido visual" de los empaques comerciales.



El truco: Reutiliza frascos de mermelada, café o conservas de vidrio. Lávalos bien y quita las etiquetas sumergiéndolos en agua caliente con bicarbonato y aceite.

El toque extra: Pinta todas las tapas de un mismo color (negro mate, blanco o dorado) con un aerosol económico para que todo se vea como un set coordinado.

Etiquetas minimalistas hechas a mano: Una vez que tengas tus frascos, el etiquetado es lo que les da el aspecto profesional.



DIY: Puedes usar cinta de papel (masking tape) y escribir con un marcador de trazo fino en imprenta mayúscula.

Otra opción: Compra papel contact negro mate y usa un marcador de tiza líquida blanca. Es económico, borrable y da un aire de "despensa boutique".

Canastas de alambre o mimbre (de segunda mano): Agrupar los artículos pequeños (sobres de jugo, especias sueltas o snacks) evita que la alacena se vea desordenada.



Bajo costo: Busca canastas de plástico tipo rejilla en tiendas de descuento y píntalas con spray para que parezcan de metal industrial. También puedes forrar cajas de cartón limpias con tela de arpillera o papel madera para un look más rústico y natural.

Estantes escalonados "hazlo tú mismo": Para que los frascos del fondo se vean y no queden olvidados, necesitas altura.



La idea: No hace falta comprar organizadores de acrílico caros. Puedes usar cajas de madera pequeñas o incluso listones de madera sobrantes para crear "escalones" dentro de los estantes. Esto genera profundidad y permite que todos tus frascos luzcan de forma ordenada.

Paleta de colores nutra en el fondo: Si el interior de tu alacena está desgastado o tiene un color oscuro, la estética se pierde.

