5 ideas para que tu sala luzca aesthetic sin gastar mucho dinero

La decoración de interiores ya dejó de ser algo exclusivo de los expertos. Es que con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) cada vez más personas se animan a darle una nueva vida a los espacios de su hogar, y también a su exterior.

Noticias Michoacán del 1 de mayo 2026

Aunque algunas modificaciones demandan importantes gastos para su decoración o para cambiar su diseño, otras propuestas invitan a lograr espacios modernos, a nuestra medida y que no quede lejos de las nuevas tendencias.

¿Por qué decorar tu sala?

Cualquier espacio de la casa puede ser decorado o rediseñado, y la sala no es una excepción. Gemini afirma que diseñar y decorar la sala es fundamental porque este espacio actúa como la carta de presentación de tu hogar y el epicentro de la vida social. “Al ser el lugar donde recibes a tus visitas y compartes momentos con la familia, una decoración bien pensada no solo mejora la estética, sino que optimiza la funcionalidad del ambiente”, precisa la IA.

Esta tecnología añade que un diseño inteligente permite aprovechar mejor la luz natural, facilitar la circulación y organizar elementos clave como alfombras o muebles, creando un entorno que se siente ordenado, profesional y acogedor al mismo tiempo.

Ideas para una sala aesthetic

Es en este marco que la Inteligencia Artificial invita a transformar la sala de nuestro hogar para que tenga esa vibración "aesthetic". Gemini afirma que lograrlo no requiere una reforma total ni un presupuesto de diseñador y que la clave está en la curaduría: saber qué destacar y cómo jugar con lo que ya tienes.

Para que lo podamos conseguir, la IA nos ofrece estas 5 ideas prácticas y económicas:

Galería de arte con "encontrados": En lugar de comprar cuadros costosos, crea una composición en una pared principal usando elementos variados. Puedes enmarcar hojas secas o flores prensadas, recortes de revistas de moda, o incluso trozos de tela con patrones interesantes.



Pro tip: Si no tienes marcos iguales, píntalos todos del mismo color (negro o blanco) para que la colección se vea cohesiva y profesional.

Iluminación ambiental estratégica: La luz blanca de techo es el enemigo de lo aesthetic. Para crear atmósfera, apuesta por puntos de luz cálida a diferentes alturas.



Guirnaldas de luces: Colócalas sobre una repisa o rodeando un espejo.

Lámparas de papel: Son muy económicas y difunden la luz de manera suave.

Velas: Agrupar velas de diferentes tamaños en una bandeja de metal o madera aporta textura y calidez instantánea.

El poder del "Textile Layering": Añadir capas de textiles hace que la sala se sienta acogedora y "vivida". Si tu sillón está viejo, no lo cambies; cúbrelo con una manta de punto grueso o una tela de lino en tonos neutros.



Juega con los cojines: no necesitan combinar perfectamente. Mezcla texturas como el terciopelo con el algodón para un look más moderno.

Rincón botánico: Las plantas son el accesorio aesthetic por excelencia. No necesitas comprar especies exóticas; puedes propagar esquejes de amigos o familiares en frascos de vidrio reciclados.

Usa botellas de vidrio transparente o color ámbar de diferentes formas como floreros.

Coloca las plantas a distintas alturas: unas en el suelo, otras en libros apilados y algunas colgando de repisas.

Reorganización y "Zonificación": A veces, lo más estético es el espacio vacío. Aplica la regla de "menos es más" despejando las superficies.



Zonas definidas: Usa un tapete para delimitar el área de descanso. Si no tienes uno grande, puedes superponer dos pequeños.

Libros como decoración: Apila tus libros más bonitos horizontalmente en la mesa de centro o en estantes para usarlos como base de pequeños objetos decorativos o velas.

