5 ideas para reciclar focos que ya no ocupas en casa

En todas las casas hay presentes focos que son utilizados obviamente para poder brindar luz. Estos dispositivos son un punto donde los rayos de luz convergen o divergen, o un punto de origen de ondas.

De acuerdo a la tecnología con la que cuenten es la vida útil con la que contarán. Las lámparas LED son los más resistentes y tienen una vida útil de hasta 50,000 horas, mientras que los incandescentes o tradicionales alcanzan unas 1,000 horas en promedio.

Para que no los desechen a la basura, es que te vamos a contar sobre unas increíbles ideas para que puedas reutilizarlos de una manera ecológica.

¿Cuáles son las mejores ideas para reutilizar focos?

Terrarios: Por si no estás familiarizado, los terrarios son pequeños jardines que se pueden meter en interiores y requieren poco mantenimiento. Solo retira los filamentos internos con cuidado, y una vez vacío, coloca una capa de grava pequeña en el fondo del foco para el drenaje, seguido de una capa de tierra para suculentas o cactus.

Adorno: En este caso puedes usar un poco de pintura y mucha imaginación, haz caritas, esferas, o lo que tú quieras. Lo que tienes que hacer esquitar las partes de metal, pero en lugar de llenarlos de tierra, llénalos de agua para que tus pequeñas plantas crezcan.

Lámparas de aceite: Con una mecha y un poco de aceite, puedes darle una segunda vida bastante curiosa, por el tipo de objeto. Asegúrate de que el foco no esté roto.

Macetas: Esta es una idea similar al de los terrarios, lo que tienes que hacer vaciar el foco y llenarlo con una pequeña planta para colgar o solo para tener como centro de mesa.

Porta velas: con un poco de creatividad y pintura, tu viejo foco puede hacerse una porta velas bastante eficiente.