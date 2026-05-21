Esta es la forma correcta de limpiar las ligas de plástico que tienen los tuppers

Los tuppers que tienen un mejor sellado se destacan por tener ligas de plástico, con los que se asegura que cualquier líquido que tenga no se saldrá del recipiente. Aunque eso le da un mejor cierre, hay que darle su mantenimiento, ya que pueden almacenarse restos de alimentos en su interior.

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Es así que te explicaremos la forma correcta de limpiar las ligas, con la principal finalidad de prevenir la acumulación de alimentos y microorganismos; el proceso es muy sencillo de lograr.

¿Cómo limpiar las tapas de los tuppers?

Usualmente, las ligas de plástico que tienen los tuppers suelen encontrarse en las tapas con la finalidad de mejorar el sellado; por esa razón es importante conocer la forma correcta de limpiar ese accesorio. Para que lo hagas, considera hacer los siguientes pasos:

Desmontamos todo; hazlo con cuidado para poder retirar la liga sin romperla. Con una esponja suave o cepillo limpio entre los pliegues, usa agua caliente y jabón para trastes para eliminar toda la suciedad. Una vez que verificamos que se eliminó toda la suciedad, dejamos secar. Ya que los accesorios se hayan secado, procedemos a colocarlos en su lugar; si se hace cuando aún están húmedos, nos arriesgamos a la generación de moho.

¿Cómo quitar las manchas de moho?

Es usual que en ciertos recipientes se puedan quedar algunas manchas negras en las ligas de plástico de los tuppers, las cuales nos indican que en algún momento hubo la presencia de moho. Por suerte, puedes optar por usar un remedio casero que te ayudará a disminuir su presencia, además de eliminar malos olores y tener efecto desinfectante:

En un tazón mezclamos una taza de agua con una cucharada de cloro. Sumerge las piezas de plástico y las dejamos durante toda la noche. A la mañana siguiente sacamos y enjuagamos con abundante agua. Deja secar completamente.

Ambas son formas correctas para limpiar esos accesorios, siendo grandes alternativas para aplicarlas juntas y eliminar todas las partículas de suciedad que tengan en su interior.