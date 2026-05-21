Esta es la mejor forma de agrandar tus ojos sin tener que maquillar la línea del agua
Durante mucho tiempo, se ha creído que la mejor forma de agrandar tus ojos es aplicando maquillaje en la línea del agua con blanco; no siempre es la mejor opción, ya que puede aportar un aspecto falso. Al usar negro, hacemos que la mirada sea protagonista, pero le da una apariencia más pequeña.
Los expertos ya han detallado la mejor técnica para agrandar la mirada sin maquillar esa línea, logrando un acabado más realista y natural, así que toma nota de toda la información que te vamos a proporcionar.
¿Cómo agrandar los ojos?
En un reconocido medio entrevistaron a importantes maquillistas sobre el tema, donde explicaban que la mejor forma de agrandar tus ojos es la aplicación de sombra o lápiz por debajo de las pestañas inferiores, dejando despejada la línea del agua sin ningún tipo de cosmético.
Para ello se recomienda usar tonos marrones, bronce o neutro al maquillar para poder crear el efecto de una sombra natural, dando esa apariencia de extensión en la mirada. Deberás hacer los siguientes pasos con calma:
- Prepara tu piel con contorno de ojos; después aplica corrector en la zona de la ojera para cubrir el tono oscuro que tengas.
- Con un lápiz de color neutro o marrón, marca una línea fina por debajo de las pestañas inferiores del centro al exterior, con un pincel para ojos.
- Para sellar el cosmético aplicado, se recomienda usar sombra del mismo tono.
- Finalmente, aplica rímel de medios a puntas.
¿Qué delineado hace ver los ojos más grandes?
Otro elemento que puedes usar para agrandar tus ojos sin tener que maquillar la línea del agua es el uso del famoso delineado cat eye, siendo la mejor forma para lucir unos ojos de impacto en tu apariencia.
Si estás buscando un aspecto que te dé un aspecto más grande y llamativo en tu mirada, intenta todos los consejos de los expertos en el maquillaje, ya que con ellos lograrás un buen look.
