Estas son las ‘uñas foil’ el nuevo diseño de uñas que está conquistando las manicuras

¿Qué son las uñas foil? Es un nuevo diseño de uñas que se destaca por su aplicación y el acabado que se logra, obteniendo un estilo innovador en tus manos en cuestión de minutos, por lo que muchas personas han solicitado su aplicación en sus manicuras.

Susana González, preocupada ante la arriesgada profesión de su hijo, Santiago: “Me ha metido grandes sustos”

Para que conozcas más del nuevo estilo, te detallaremos en qué consiste; seguramente te llamará la atención, querrás usarlo en tu siguiente visita al salón de uñas, en especial si ya te cansaste de los mismos colores lisos de siempre.

¿Qué son las uñas foil?

Básicamente, la palabra ‘foil’ hace referencia a un papel que se aplica en las manicuras, el cual ya cuenta con diseños de uñas diferentes; para adherirlo, es necesario agregar una capa especial de pegamento, para finalmente agregar una capa de brillo para una mejor adherencia.

Usualmente, se encuentra ese tipo de papel en tonos metálicos, pero ya se pueden encontrar todo tipo de diseños para aplicar en las uñas naturales o en las extensiones de uñas en pocos segundos. No vayas a confundir las ‘uñas foil’ con las “press on”, que se diferencian por ser uñas postizas que ya todas están prediseñadas, además de que son de quitar y poner.

¿Cómo aplicar el papel ‘foil’?

Para poder lograr las uñas ‘foil’ será necesario que consigas el papel que deseas, el pegamento especial, una lámpara UV/LED, un pincel de silicona, removedor de cutícula, esmalte semipermanente, primer adherente, base coat, un deshidratador, top coat y lima suave. Realiza los siguientes pasos para hacerte los diseños de uñas que quieras: