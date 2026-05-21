Estas son las ‘uñas foil’ el nuevo diseño de uñas que está conquistando las manicuras
Te presentamos las ‘uñas foil’, un estilo que está dominando las manicuras por su aspecto; conoce en qué consiste y la técnica para poder aplicarlo fácilmente
¿Qué son las uñas foil? Es un nuevo diseño de uñas que se destaca por su aplicación y el acabado que se logra, obteniendo un estilo innovador en tus manos en cuestión de minutos, por lo que muchas personas han solicitado su aplicación en sus manicuras.
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Para que conozcas más del nuevo estilo, te detallaremos en qué consiste; seguramente te llamará la atención, querrás usarlo en tu siguiente visita al salón de uñas, en especial si ya te cansaste de los mismos colores lisos de siempre.
¿Qué son las uñas foil?
Básicamente, la palabra ‘foil’ hace referencia a un papel que se aplica en las manicuras, el cual ya cuenta con diseños de uñas diferentes; para adherirlo, es necesario agregar una capa especial de pegamento, para finalmente agregar una capa de brillo para una mejor adherencia.
Usualmente, se encuentra ese tipo de papel en tonos metálicos, pero ya se pueden encontrar todo tipo de diseños para aplicar en las uñas naturales o en las extensiones de uñas en pocos segundos. No vayas a confundir las ‘uñas foil’ con las “press on”, que se diferencian por ser uñas postizas que ya todas están prediseñadas, además de que son de quitar y poner.
@beautywalker_ Gold nail foil #goldenwoman rate this design #goldfoilnails #nailarttutorial ♬ sonido original - -_-
¿Cómo aplicar el papel ‘foil’?
Para poder lograr las uñas ‘foil’ será necesario que consigas el papel que deseas, el pegamento especial, una lámpara UV/LED, un pincel de silicona, removedor de cutícula, esmalte semipermanente, primer adherente, base coat, un deshidratador, top coat y lima suave. Realiza los siguientes pasos para hacerte los diseños de uñas que quieras:
- Prepara tu uña empujando la cutícula y limando suavemente la superficie para retirar todo el brillo.
- Agrega el deshidratador y, al secarse, añade el primer.
- Aplica una capa de base coat, secamos en la lámpara por 60 segundos, añadimos después el esmalte de tu color preferido.
- Aplica el pegamento, secamos bajo la lámpara por 60 segundos.
- Al salir, pegamos la hoja foil haciendo presión con el pincel o con tu dedo; verifica que los bordes se adhieran.
- En un solo movimiento desprende el pegamento.
- Al final añade una capa de ‘top coat’, curamos por 60 segundos y listo, podremos hacer todo tipo de manicuras desde casa.
@carlasmileplease Tips para aplicar foil hay muchos usos que podemos darle utiliza foil para uñas y crea diseños hermosos y faciles ! #foil #nails #foilnails #papelfoil #tips #uñasdecoradas #foiltransfer #ckarlanails #uñas ♬ sonido original - Carla Smileplease