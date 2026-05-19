La forma más sencilla de multiplicar tus plantas de interior en agua

Multiplicar tus plantas de interior en agua es una gran técnica que se emplea para tener más ejemplares, ya sea para hacer crecer tu jardín o para regalarlos a otras personas. Es un proceso fácil, pero debes saber cómo hacerlo para poder tener un buen resultado.

Es así que te detallaremos cuál es la forma más sencilla de hacerlo desde la comodidad de tu casa; no te tomará mucho tiempo y lograrás un buen objetivo.

¿Cómo se reproducen las plantas en agua?

Para multiplicar tus plantas de interior es muy fácil, pero debes contemplar unos pasos bases para tener un buen resultado. La forma más sencilla de hacerlo consiste en menos de 7 pasos, los cuales deberás seguir al pie de la letra:

Selecciona aquellas hojas o plantas que no presenten ningún daño. Con unas tijeras limpias y desinfectadas con alcohol, cortamos la hoja con un poco de tallo. En el caso de las suculentas, hay que esperar a que se forme una costra, ya que fácilmente puede pudrirse. En un vaso o frasco transparente añadimos bastante agua y colocamos el tallo; la zona cortada es la única que debe tocar el líquido. Ubica en un espacio iluminado, sin que reciba el sol directo. Cambia el agua cada 5 días. Cuando empieces a ver raíces de 3 a 5 centímetros, pasamos la planta a una maceta, donde mantendremos el sustrato humedecido para una mejor adaptación.

¿Cuánto tiempo tienen que estar los esquejes en agua?

Es importante hacer que los esquejes tengan una buena raíz, ya que esto nos ayudará a que tengan un mejor desarrollo en la tierra, evitando que al poco tiempo puedan morir ante el cambio. Se estima que en una o dos semanas podremos empezar a ver las primeras raíces en brotar del corte.

Es la forma más sencilla de multiplicar las plantas de interior; tómalo con calma, es un proceso que requiere de varios días para que puedas observar su desarrollo y de cambios del líquido para evitar que se pudra.