5 plantas de interior que purifican el aire

Las plantas tienen múltiples beneficios a la hora de tenerlas en casa ya que no solo permiten decorar, sino que pueden purificar el ambiente. Es por esto que es importante colocarlas en el hogar.

Advierten nueva modalidad de FRAUDE en México; Sergio Sepúlveda nos explica Con Peras y Manzanas

De acuerdo con estudios realizados por la NASA, existen varias plantas de interior capaces de filtrar toxinas comunes en el aire, como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno.

¿Cuáles son las plantas de interior que purifican el ambiente?

Aquí tienes una selección de las 5 más efectivas y fáciles de mantener:

Lengua de suegra (Sansevieria): Es sumamente resistente a la falta de riego y luz. Es ideal para dormitorios, ya que, a diferencia de la mayoría de las plantas, libera oxígeno durante la noche y filtra sustancias como el xileno y el benceno.

La Sansevieria también es conocida como lengua de suegra.|La Sansevieria también es conocida como lengua de suegra. (CANVA)

Espatifilo o Lirio de la paz: Esta planta destaca por su capacidad para eliminar los cinco contaminantes principales analizados por la NASA. Necesita luz indirecta y florece con una elegante hoja modificada de color blanco.

Poto (Epipremnum aureum): Una de las especies más populares por su facilidad de cuidado. Es una planta trepadora o colgante muy eficaz para eliminar el monóxido de carbono y el formaldehído.

Las plantas de potos son de fácil mantenimiento y se ven muy lindas|Canva

Cinta (Chlorophytum comosum): También conocida como "malamadre", es una planta superviviente que combate eficazmente el monóxido de carbono. Es muy segura si tienes mascotas, ya que no es tóxica para ellas.

Palmera de bambú (Raphis excelsa): Perfecta si buscas dar un toque tropical y altura a tus espacios. Es especialista en filtrar el amoníaco presente en muchos productos de limpieza.

Estas plantas no son solo hermosas, sino que contribuyen a poder mantener un ambiente mucho más saludable. Elimina las toxinas que hay en el lugar para que tu respiración sea más natural.

Tener plantas en el hogar va mucho más allá de la estética; son verdaderas aliadas para tu bienestar físico y mental. Su presencia transforma los espacios cerrados en refugios más saludables al actuar como filtros naturales y reguladores del ambiente.