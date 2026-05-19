Los abogados coinciden: ¿Podar el árbol de tu vecino que invade tu jardín es un delito?

Es muy común que entre vecinos surjan desacuerdos por temas que parecen simples, pero tienen repercusiones en nuestro hogar. Por ejemplo, cuando tu propiedad es "invadida" por el jardín de tu vecino. Pero, ¿podar el árbol de tu vecino es legal? A continuación te decimos lo que han explicado abogados mexicanos sobre el tema.

¿Podar el árbol de tu vecino es un delito?

Diversos abogados que también son creadores de contenido han explicado lo que dice la ley sobre podar el árbol de tu vecino. El Artículo 848 del Código Civil para el Distrito Federal dice que si las ramas de un árbol plantado fuera de tu propiedad se extienden a ésta, puedes exigir que se corten.

En cambio, si las raíces del árbol de tu vecino invaden tu propiedad tienes derecho a cortarlas tú mismo. Sin embargo, estás obligado a dar un aviso previo.

En otras palabras, dependiendo de qué manera el árbol esté invadiendo tu propiedad, podarlo por tu cuenta puede constituir un delito o no.

El creador de contenido Everardo Maldonado (conocido como @everardoabogado) explica en un video que los árboles deben plantarse a 2 metros como mínimo de la línea divisoria entre propiedades, cuando se trata de especies grandes; cuando son arbustos o plantas pequeñas, el mínimo es un metro. Esta información corresponde con el Artículo 846 del Código Civil.

"Incluso si se respetan las distancias, si un árbol te causa daño tienes derecho a actuar", dice Maldonado. "Por ejemplo, si las ramas o raíces cruzan tu propiedad puedes pedirle a tu vecino que las corte; si son raíces puedes cortarlas tú mismo".

El abogado Jorge Cervantes, quien también crea contenido, coincide en un video independiente. "Puede que un árbol esté plantado a 2 metros de distancia de tu propiedad, pero que sus ramas o raíces estén dentro de tu propiedad", plantea. "Cuando esto pasa, tú puedes exigirle a tu vecino que corte las ramas que están sobrepasando tu propiedad y para el caso de las raíces que se están extendiendo sobre tu suelo, puedes cortarlas tú directamente con previo aviso a tu vecino".