Así puedes crear portarretratos con papel aluminio

El papel aluminio dentro del hogar se ha convertido en un elemento indispensable para el almacenamiento de platillos, pero al mismo tiempo se puede convertir en una gran herramienta para la creación de manualidades, aumentando los usos que se le pueden dar.

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Es así que te vamos a explicar cómo puedes usar ese tipo de papel para crear un portarretratos desde cero, elemento con el que podrás decorar todos los cuadros o imágenes que tengas en casa.

¿Cómo podemos usar el papel de aluminio?

Crear un portarretratos con papel aluminio es más fácil de lo que parece, una gran oportunidad para darle un marco a las fotos o los dibujos que tengas en casa. Para lograr la manualidad, deberás hacer lo siguiente:

Corta un cartón buscando que sea del tamaño del marco que deseas para tu imagen; en medio, corta una ventana interior. Corta el papel que sea grande para cubrir la superficie del marco. Añade pegamento sobre el cartón y envuelve con el papel, evitando romperlo. Presiona objetos sobre el papel para hacer relieves, o arrugarlo un poco para después extenderlo un poco para ver el resultado que tiene. También puedes pegar elementos decorativos o pintarlo para darle esencia única. Coloca la foto y cuelga tu imagen en la pared que tú quieras.

Con todos los pasos anteriores lograrás crear un portarretratos; prueba con múltiples opciones de decoración, así encontrarás diversos diseños para decorar tus imágenes. Recuerda hacerlo con paciencia para que puedas ver buenos resultados en tus manualidades.

¿Es malo tapar la comida con papel de aluminio?

El papel aluminio es una gran alternativa para almacenar ciertos alimentos, ya que podemos mantener su temperatura por más tiempo, además de poder almacenar platillos en la nevera, evitando que sea invadido por el aroma a frigorífico.

Solamente evita usarlo en alimentos ácidos, además de no colocarlo directamente en resistencia, en especial si se planea aplicarlo en la cocción de comida en el horno; usa el lado brillante por dentro.