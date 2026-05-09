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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy sábado 9 de abril

Descubre cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco hoy sábado 9 de abril, así como el mensaje que el Universo ha preparado para ellos

Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy sábado 9 de abril
Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy sábado 9 de abril|Pexels: Black ice

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Los astros han hablado y compartido cuáles son los números mágicos que traerán buena suerte a cada uno de los doce signos del zodíaco durante la jornada de hoy sábado 9 de mayo.

Además, el poderoso mensaje del Universo en donde se aclara lo que le deparan las próximas horas a todos los integrantes de la rueda zodiacal.

Noticias San Luis Potosí del 6 de mayo 2026

Los números de la suerte de tu signo hoy sábado 9 de mayo

  • Aries

El amor te sonríe, es un buen momento para tentar a la suerte, también debes descansar.

Números de la suerte: 03, 09 y 14.

  • Tauro

Evita las discusiones con tu pareja y cuida los gastos excesivos. También programa nuevas tareas laborales con confianza.

Números de la suerte: 06, 11 y 18.

  • Géminis

Comparte momentos cariñosos con tus seres queridos y aprovecha para hacer inversiones.

Números de la suerte: 02, 08 y 16.

  • Cáncer

No seas impulsivo en el amor, confía en tu equipo de trabajo y cuida tu salud.

Números de la suerte: 05, 12 y 20.

Obtén buena suerte en juegos de lotería con tus números mágicos
Obtén buena suerte en juegos de lotería con tus números mágicos|Pexels: Roman Friptuleac

  • Leo

Planifica el futuro con tu pareja, mantén el autocontrol ante momentos de tensión.

Números de la suerte: 01, 10 y 19.

  • Virgo

Prepárate para recoger los frutos de lo que has cosechado y aprende a aceptar los cambios sentimentales.

Números de la suerte: 04, 13 y 17.

  • Libra

El universo te dice que disfrutes de tu presente con tu pareja, y un ingreso extra llegará para aliviarte.

Números de la suerte: 07, 15 y 21.

  • Escorpio

Tus amigos te traerán alegría, enfócate en tu formación profesional y cuida tus inversiones.

Números de la suerte: 06, 09 y 23.

Así puedes ganar la lotería con tus números de la suerte
Así puedes ganar la lotería con tus números de la suerte|Pexels: Chris F

  • Sagitario

No rechaces invitaciones sociales: la etapa de escasez ha pasado y tienes nuevas vías de crecimiento laboral.

Números de la suerte: 03, 11 y 18.

  • Capricornio

Brillarás por tu creatividad en cualquier entorno; aprovecha este día para administrar tus inversiones con acierto.

Números de la suerte: 02, 12 y 16.

  • Acuario

Es momento de ahorrar y evitar dejarte llevar por celos o inseguridades en el plano profesional.

Números de la suerte: 05, 14 y 19.

  • Piscis

Resuelve tus temas bancarios pendientes y toma decisiones firmes en tus relaciones. El entorno laboral será esperanzador.

Números de la suerte: 01, 08 y 17.

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