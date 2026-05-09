Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy sábado 9 de abril
Descubre cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco hoy sábado 9 de abril, así como el mensaje que el Universo ha preparado para ellos
Los astros han hablado y compartido cuáles son los números mágicos que traerán buena suerte a cada uno de los doce signos del zodíaco durante la jornada de hoy sábado 9 de mayo.
Además, el poderoso mensaje del Universo en donde se aclara lo que le deparan las próximas horas a todos los integrantes de la rueda zodiacal.
Noticias San Luis Potosí del 6 de mayo 2026
Los números de la suerte de tu signo hoy sábado 9 de mayo
- Aries
El amor te sonríe, es un buen momento para tentar a la suerte, también debes descansar.
Números de la suerte: 03, 09 y 14.
- Tauro
Evita las discusiones con tu pareja y cuida los gastos excesivos. También programa nuevas tareas laborales con confianza.
Números de la suerte: 06, 11 y 18.
- Géminis
Comparte momentos cariñosos con tus seres queridos y aprovecha para hacer inversiones.
Números de la suerte: 02, 08 y 16.
- Cáncer
No seas impulsivo en el amor, confía en tu equipo de trabajo y cuida tu salud.
Números de la suerte: 05, 12 y 20.
- Leo
Planifica el futuro con tu pareja, mantén el autocontrol ante momentos de tensión.
Números de la suerte: 01, 10 y 19.
- Virgo
Prepárate para recoger los frutos de lo que has cosechado y aprende a aceptar los cambios sentimentales.
Números de la suerte: 04, 13 y 17.
- Libra
El universo te dice que disfrutes de tu presente con tu pareja, y un ingreso extra llegará para aliviarte.
Números de la suerte: 07, 15 y 21.
- Escorpio
Tus amigos te traerán alegría, enfócate en tu formación profesional y cuida tus inversiones.
Números de la suerte: 06, 09 y 23.
- Sagitario
No rechaces invitaciones sociales: la etapa de escasez ha pasado y tienes nuevas vías de crecimiento laboral.
Números de la suerte: 03, 11 y 18.
- Capricornio
Brillarás por tu creatividad en cualquier entorno; aprovecha este día para administrar tus inversiones con acierto.
Números de la suerte: 02, 12 y 16.
- Acuario
Es momento de ahorrar y evitar dejarte llevar por celos o inseguridades en el plano profesional.
Números de la suerte: 05, 14 y 19.
- Piscis
Resuelve tus temas bancarios pendientes y toma decisiones firmes en tus relaciones. El entorno laboral será esperanzador.
Números de la suerte: 01, 08 y 17.