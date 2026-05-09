Cómo evitar que se te marquen las arrugas de la boca, según expertos

Si quieres evitar que se noten las arrugas de la boca al maquillarte, los expertos coinciden en una regla clave: hay que preparar bien la zona, evitar fórmulas demasiado fluidas o secas y trabajar los labios con productos que aporten definición sin acumularse en los pliegues. La técnica adecuada puede suavizar visualmente esta área y conseguir una sonrisa más fresca y favorecedora.

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Con el paso del tiempo, la piel que rodea los labios pierde elasticidad, hidratación y volumen natural, lo que puede hacer que algunos labiales resalten más las líneas verticales. Por eso, maquillistas internacionales coinciden en que el secreto no está en cubrir las arrugas, sino en trabajar la textura de la piel y elegir acabados estratégicos.

Entre las voces expertas del mundo del maquillaje que han abordado este tema se encuentran la maquilladora española María Borbolla, además de referentes internacionales como Lisa Eldridge, maquillista profesional y autora especializada en belleza, y los equipos editoriales de Allure y Vogue Beauty.

¿Qué productos debes evitar para que no se marquen las arrugas de los labios?

Una de las claves está en identificar qué fórmulas pueden jugar en contra.



Labiales demasiado fluidos: tienden a migrar hacia las líneas de expresión. Según la maquilladora María Borbolla, este tipo de fórmulas puede desplazarse fuera del contorno natural del labio y marcar más las arrugas peribucales.

tienden a migrar hacia las líneas de expresión. Según la maquilladora María Borbolla, este tipo de fórmulas puede desplazarse fuera del contorno natural del labio y marcar más las arrugas peribucales. Labiales mate extremos: pueden resecar y acentuar la textura. Los acabados ultramate suelen absorber la humedad y hacer que la piel se vea más seca.

pueden resecar y acentuar la textura. Los acabados ultramate suelen absorber la humedad y hacer que la piel se vea más seca. Correctores muy pesados alrededor de la boca: pueden cuartearse con los movimientos naturales del rostro. Conviene evitar aplicar demasiado producto en capas gruesas, ya que esto puede crear acumulaciones visibles con el paso de las horas.

La técnica de maquillaje que recomiendan los expertos para disimular las arrugas que rodean los labios

Para conseguir unos labios más definidos y una zona más lisa visualmente, maquillistas profesionales sugieren seguir estos pasos:



Exfoliar suavemente la zona: eliminar células muertas mejora la textura. Unos labios lisos ayudan a que el maquillaje se adhiera mejor. Aplicar hidratación antes del maquillaje: una buena base evita que el color se cuartee. Usa bálsamos ligeros o tratamientos específicos para labios. Usar un perfilador del tono natural del labio: crea una barrera que evita que el labial se desplace. La maquilladora Lisa Eldridge suele recomendar definir primero el contorno para dar estructura y fijación. Elegir labiales satinados o cremosos: reflejan la luz y suavizan visualmente las líneas. Estos acabados suelen aportar un efecto más rejuvenecedor. Sellar estratégicamente: una pequeña cantidad de polvo translúcido alrededor del contorno puede aumentar la duración sin resecar.

Según expertos de Charlotte Tilbury Beauty, los acabados con un ligero brillo o efecto satinado suelen favorecer más a pieles maduras porque aportan volumen visual y frescura. Evitar que se marquen las arrugas de la boca no depende de esconderlas, sino de usar la técnica correcta, elegir fórmulas inteligentes y trabajar la piel con productos adecuados.