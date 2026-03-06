El matrimonio es una de las instituciones más sagradas que existen y que debe cuidarse tanto como a la salud. Es por eso que existen profesionales que asisten a hombres y mujeres que buscan recomponerlo cuando, por algún motivo, todo parece haberse derrumbado.

¡Carlos Rivera estrena disco y mural en un lugar de Garibaldi!

Es en este punto que la psicología de pareja cobra especial protagonismo y se convierte en una gran herramienta para entender ciertos procesos o mecanismos que ocurren puertas adentro y pueden estar afectando la relación.

La comunicación en el matrimonio

La psicóloga Sue Johnson remarca que los seres humanos tenemos una necesidad biológica de lograr una conexión segura. Es por eso que, cuando la comunicación falla, las parejas empiezan a sentirse solas aun estando acompañadas ya que la comunicación permite enviar "señales de apego".

Por su parte, el doctor John Gottman afirma que el 69% de los problemas en un matrimonio no tienen una solución definitiva porque se basan en diferencias de personalidad. En este punto, el experto apunta a que la comunicación permite la convivencia a pesar de las diferencias.

Frases que impactan negativamente en un hombre casado

En base a lo señalado anteriormente, resulta importante entender que la comunicación es una de las bases sobre las que se erige un matrimonio sólido. Por lo tanto, cuando una de las partes utiliza frases o palabras que cuestionan el esfuerzo del otro o minimizan sus capacidades, se produce un aislamiento emocional difícil de revertir.

Al respecto, los expertos ponen de relieve las siguientes 10 frases que hacen que un hombre se sienta poco valorado en su matrimonio:

