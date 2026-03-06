10 frases que hacen que un hombre se sienta poco valorado en su matrimonio
Estas frases hacen que un hombre casado se sienta poco valorado. La psicología hace hincapié en la comunicación dentro del matrimonio.
El matrimonio es una de las instituciones más sagradas que existen y que debe cuidarse tanto como a la salud. Es por eso que existen profesionales que asisten a hombres y mujeres que buscan recomponerlo cuando, por algún motivo, todo parece haberse derrumbado.
Es en este punto que la psicología de pareja cobra especial protagonismo y se convierte en una gran herramienta para entender ciertos procesos o mecanismos que ocurren puertas adentro y pueden estar afectando la relación.
La comunicación en el matrimonio
La psicóloga Sue Johnson remarca que los seres humanos tenemos una necesidad biológica de lograr una conexión segura. Es por eso que, cuando la comunicación falla, las parejas empiezan a sentirse solas aun estando acompañadas ya que la comunicación permite enviar "señales de apego".
Por su parte, el doctor John Gottman afirma que el 69% de los problemas en un matrimonio no tienen una solución definitiva porque se basan en diferencias de personalidad. En este punto, el experto apunta a que la comunicación permite la convivencia a pesar de las diferencias.
Frases que impactan negativamente en un hombre casado
En base a lo señalado anteriormente, resulta importante entender que la comunicación es una de las bases sobre las que se erige un matrimonio sólido. Por lo tanto, cuando una de las partes utiliza frases o palabras que cuestionan el esfuerzo del otro o minimizan sus capacidades, se produce un aislamiento emocional difícil de revertir.
Al respecto, los expertos ponen de relieve las siguientes 10 frases que hacen que un hombre se sienta poco valorado en su matrimonio:
- “Déjalo así, mejor lo hago yo para que quede bien hecho": Al decirle que "mejor lo haces tú", le comunicas que no confías en él, lo que hiere su autorespeto y lo hace sentir incompetente en su propio hogar.
- "Es que tú siempre te olvidas de las cosas que son importantes": El uso de generalizaciones como "siempre" ignora sus aciertos y lo hace sentir que, sin importar cuánto se esfuerce, solo será juzgado por sus errores pasados.
- "¿En serio te vas a poner eso para salir con mis amigos?": Cuestionar su apariencia de forma despectiva le hace sentir rechazado y proyecta que te avergüenzas de su identidad en lugar de admirarlo.
- "A la pareja de mi amiga le va mucho mejor en su trabajo": Compararlo con otros hombres es una de las heridas más profundas para su ego, enviándole el mensaje de que él no es suficiente para ti.
- "Haz lo que quieras, al final siempre terminas haciendo lo mismo": Mostrar resignación y desprecio anula el diálogo, sumergiéndolo en una soledad donde siente que su presencia y voluntad ya no aportan nada.
- "No es para tanto, exageras por cualquier tontería que te pasa": Minimizar sus sentimientos o problemas hace que pierda su refugio emocional en ti, provocando que se cierre por completo al no sentirse apoyado.
- "Si fueras un poco más detallista, no tendrías que preguntarme": Reprocharle que no sea "detallista" en lugar de pedir las cosas con ternura lo hace sentir que vive bajo una prueba constante que nunca logra superar.
- "A veces me pregunto cómo sería mi vida si no nos hubiéramos casado": Cuestionar el matrimonio genera una inseguridad inmensa, haciéndole sentir como una carga y no como el amor de tu vida.
- "No me hables de eso ahora, estoy demasiado cansada para escucharte": Rechazar escucharlo por cansancio lo vuelve invisible dentro de la relación, marchitando la complicidad y el interés por su mundo interior.
- "Tus pasatiempos son una pérdida de tiempo y de dinero": Criticar sus pasatiempos es despreciar su identidad, eliminando el ambiente de libertad y respeto que necesita para ser feliz.