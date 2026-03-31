Todo sobre el french bob, el nuevo peinado en tendencia

El french bob vuelve a ser tendencia durante esta primavera de 2026 por representar una versión corta y sofisticada, pero con un espíritu libre, del clásico bob. Este corte tiene diversas formas de estilizarse y también suele llevarse con flequillo, de acuerdo con el estilo de cada persona.

Hoy te compartimos las principales características de este peinado, a qué tipo de rostros les favorece más, cómo puedes estilizarlo y cómo puedes conseguirlo para sumarte a la moda que marca esta temporada.

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Lo que debes saber del french bob y por qué es tendencia

El french bob se distingue por llegar típicamente a la altura de la mandíbula o de los pómulos, y normalmente se acompaña de un flequillo que ayuda a enmarcar el rostro.

Esta primavera de 2026 el estilo vuelve a ser tendencia por diferentes razones, aunque las más destacadas son su comodidad, su frescura, el bajo mantenimiento que requiere, la versatilidad en volumen que puede llegar a tener, así como su elegancia atemporal.

El french bob es el nuevo corte en tendencia este 2026 y favorece a todos los rostros|Pinterest

El french bob es sumamente versátil y puede hacer lucir bien a casi cualquier tipo de rostro, aunque los expertos consideran que el rostro ovalado sería el equivalente al lienzo perfecto para este estilo de cabello.

Otros tipos de cara que se favorecen de este corte son las redondas, cuadradas o rectangulares, las que tienen forma de corazón y las que son alargadas, ya que a cada una le da armonía al enfatizar ciertos rasgos y difuminar otros.

Cómo estilizar un french bob este 2026

A pesar de que sí se destaca por ser un look atemporal, la clave del french bob durante la primavera de 2026 es darle ese estilo de "esfuerzo sin esfuerzo", es decir, arreglarlo de forma que se vea casual, aunque aplicando ciertos trucos que le darán volumen y textura.

Las ondas pueden dar un look más casual y estilizado a un french bob|Pinterest

Una de las tendencias más fuertes de este año es el efecto "messy" o desordenado, que se consigue aplicando un poco de spray o texturizador en tu cabellera mientras aún se encuentra húmeda; esto evitará el frizz. Puedes usar un difusor para la secadora o bien dejar que se seque al aire para que obtengas ese estilo fresco.