5 cortes de pelo para marzo que te harán ver mucho más joven

Comenzamos el mes de marzo por lo que con él vino una serie de cambios. Los cortes de pelo vienen para acompañarte en estos días largos, con altas temperaturas y darte un alivio cuando el sol pega con fuerza. Además, te harán lucir más joven.

Día Mundial de la Obesidad: qué daños causa en las personas que la padecen

Si tienes ganas de experimentar con tu look y quieres optar por un corte pues te traemos las mejores opciones. Esta temporada se inclina por el movimiento natural, la suavidad y la versatilidad. Las capas vuelven con mucha fuerza.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello para rejuvenecer?

Bixie

Este es uno de los éxitos atemporales que sigue siendo de los más elegidos. Se encuentra entre el pixie y el bob y tuvo su época de mayor esplendor en los 90. Puedes crear un estilo contemporáneo, con capas desfiladas y un acabado tan moderno como versátil y fácil de mantener.

Lo bueno de este corte es que se adapta a todo tipo de rostros y texturas. Brinda la posibilidad de distintos largos y acabados, desde más pulidos hasta estilos más desenfadados.

French lob

Sin dudas el french bob es un clásico, pero en esta ocasión se llevará en versión long bob, es decir a media melena. Se caracteriza por una base recta, con pocas capas, que solo se aplican para lograr un acabado natural, evitando la rigidez de la melena. El objetivo es obtener un movimiento que te haga lucir más joven.

Corte con capas sutiles

Las capas son usadas por mujeres de todas las edades, pero en este mes de marzo optarán porque sean largas y muy sutiles, para que queden perfectamente integradas y no requieran de mucho peinado.

Textured Bob

Aquí nos encontramos con otra versión del bob que se utiliza a la altura de la mandíbula o por encima del hombro. Es manejable, logra un acabado natural y puede llevarse en pelo liso, ondulado o curly, con capas bien integradas y las puntas texturizadas.

Melena Jane Birkin

Por último, tenemos este corte de cabello que ofrece una estética fresca y bohemia. Incluye el uso de capas suaves alrededor del rostro pasa suavizarlo y un flequillo tupido que puede llevarse ligeramente abierto