5 frutas milagrosas que ayudan a reducir el colesterol y protegen el corazón

Los expertos en salud, de acuerdo con bases de datos analizadas con Inteligencia Artificial (IA), remarcan que para fortalecer la salud cardiovascular, la base fundamental es una dieta rica en alimentos de origen vegetal y grasas insaturadas.

En este punto, lo ideal es priorizar “el consumo de frutas, verduras, legumbres y granos enteros aporta la fibra y los antioxidantes necesarios para reducir la inflamación y proteger las arterias”, remarca Gemini. Por lo tanto, la alimentación cumple un rol preponderante en esta tarea de protección y algunas frutas se destacan por sobre las demás.

¿Qué es el colesterol?

Desde el Instituto Mayo Clinic describen al colesterol como una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre. Sus expertos afirman que “el cuerpo necesita colesterol para formar células saludables”, pero advierten que “los niveles altos de colesterol pueden aumentar el riesgo para una enfermedad cardíaca”.

¿El colesterol es bueno o malo? ✨ No hay colesterol "bueno" o "malo", sino de buena o mala calidad. Es indispensable para vivir, pero en exceso puede causar problemas, como las grasas y la glucosa. Nuestro cuerpo procesa grasas de dos formas: 1️⃣ De la dieta (quilomicrones). 2️⃣ Del hígado (VLDL). 🔄 El problema surge cuando las VLDL se transforman en LDL, moléculas que pueden acumularse en las arterias y causar infartos.

Ante lo señalado, Mayo Clinic remarca que el colesterol alto a menudo es el resultado de opciones de estilo de vida como no hacer suficiente ejercicio, no llevar una alimentación equilibrada o consumir grandes cantidades de grasas saturadas. Entonces, esto puede revertirse “con una alimentación saludable, ejercicio regular y, a veces, medicamentos”.

Frutas que ayudan a reducir el colesterol

Si nos centramos estrictamente en la alimentación, Gemini precisa que “controlar el colesterol no tiene por qué ser una tarea aburrida basada solo en restricciones”. Al respecto, pone de relieve a las frutas ya que afirma que “la naturaleza ofrece ‘herramientas’ deliciosas que, gracias a su composición química, actúan directamente sobre las grasas en la sangre”.

En base a lo señalado, esta Inteligencia Artificial desarrollada por Google da a conocer cuáles son las 5 frutas más efectivas para blindar a tu corazón:

La manzana (La reina de la pectina): Es quizás la fruta más estudiada para este fin. Su secreto es la pectina, una fibra soluble que actúa como una "esponja" en el intestino, atrapando el colesterol antes de que el cuerpo lo absorba.



El beneficio: Consumir dos manzanas al día puede reducir significativamente el colesterol LDL (el "malo").

Tip: ¡Cómela con piel! Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de fibra y flavonoides.

El aguacate (Grasas que limpian): Aunque técnicamente es una fruta, su perfil nutricional es único. Es rico en ácidos grasos monoinsaturados y fitosteroles.



El beneficio: Ayuda a elevar el colesterol HDL (el "bueno") mientras desplaza al LDL.

Dato extra: Ayuda a controlar la presión arterial gracias a su alto contenido de potasio.

Los arándanos y frutos rojos: Estas pequeñas bombas de antioxidantes contienen antocianinas, que son las responsables de su color oscuro y de proteger las paredes de tus arterias.



El beneficio: Evitan que el colesterol se oxide. El colesterol oxidado es el que realmente se pega a las arterias y forma placas (aterosclerosis).

Variedad: Fresas, frambuesas y moras cumplen funciones similares.

La cítricos (naranjas y pomelos): Además de la vitamina C, los cítricos contienen hesperidina y otras sustancias llamadas limonoides.



El beneficio: Estas sustancias inhiben la producción de colesterol en el hígado.

Nota importante: Si tomas medicación para el colesterol (como estatinas), consulta con tu médico antes de consumir pomelo (toronja), ya que puede interferir con el fármaco.

La uva (El poder del Resveratrol): Especialmente las uvas tintas o negras. Contienen resveratrol, un compuesto polifenólico que es una maravilla para la salud cardiovascular.

