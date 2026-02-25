Esta es la función de los pequeños agujeros en las tapas de vidrio de las cacerolas

Cuando se trata de utensilios de cocina, son pocas las personas que saben realmente el uso correcto de las cosas, incluso muchos se han llegado a cuestionar que son ciertas partes y cuál es la forma correcta de usarlas, entre ellas las tapas de vidrio de las ollas.

Para empezar, las ollas o cacerolas son de los objetos más usados dentro de una cocina, pero las tapas de vidrio tienen un agujero en la parte superior, el cual para la mayoría de las personas pasa desapercibido, aunque tiene una función que es primordial al momento de preparar los alimentos.

¿Para qué sirve el agujero en las tapas de vidrio de las cacerolas?

De acuerdo con los expertos en la materia, el agujero que se encuentra en las tapas de vidrio de las ollas, ayuda a la salida controlada de vapor, cuando se está cocinando la comida, ya que la presión aumenta por el calor, pero esta parte permite liberarla de forma correcta y sin riesgos.

Es importante mencionar que este funciona como una válvula de seguridad para que la tapa no se levante de golpe debido a las altas temperaturas que se están manejando. También protegen a las personas que están haciendo los alimentos.

Otro punto a favor de este tipo de agujeros, es que ayudan a que se escurra el agua caliente de los alimentos secos. Sin duda, un pequeño orificio que tiene una importancia grande, pues es una válvula de seguridad, también cuida del cocinero y permite ver la preparación.

Recordemos que estas tapas deben de mantener cierta limpieza para que sigan cumpliendo su función primordial, por lo que es importante enjuagarlas de forma correcta, lavarlas con agua y una esponja suave. En caso de tener alguna mancha, se debe de usar bicarbonato de sodio en la zona afecta y tallar hasta lograr quitar los residuos de comida que puedan estar ahí

Finalmente, se debe enjuagar de forma correcta y dejar secando por completo, antes de colocarla en el lugar designado.

