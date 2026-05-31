¿Cómo guardar las bolsas sin deformarlas con 5 consejos fáciles?

Para ciertas personas puede resultar todo un reto guardar las bolsas sin deformarlas; esto se debe a que no todos los hogares tienen espacios diseñados para dichos elementos, por lo que nos arriesgamos a que fácilmente se aplasten y tengan más arrugas en la tela.

Eso ya no te debe ocurrir, por eso te vamos a explicar cómo almacenar ese accesorio con 5 consejos fáciles, los cuales te ayudarán a ahorrar espacio en tu closet. Toma nota de todos los tips.

¿Cómo guardar los bolsos para que no se deformen?

Por suerte, no es necesario tener un armario enorme para poder guardar las bolsas sin deformarlas; es más sencillo de lo que parece, pero para lograrlo es importante considerar los consejos fáciles que te daremos, con los que evitaremos que su apariencia y calidad se vea perjudicada. Considera los siguientes puntos:

Rellénalas: Usa papel de seda blanco, kraft o fundas de almohada; esto ayudará a que no se hunda y cambie su forma. No apliques papel periódico, ya que puedes llegar a manchar.

Guardarlas de pie: Puedes comprar un organizador de bolsas colgante para colocarlas ahí, o sencillamente colócalas alineadas verticalmente.

Fundas originales: Algunos de los ejemplares tienen fundas especiales; úsalas, ya que ayudan a protegerlas y evitar la humedad que pueden generar las bolsas de plástico.

Dales espacio: Evita apilarlas, ya que vas a generar arrugas permanentes.

Puedes colgarlas: Otra opción que puedes usar es colgarlas, pero usa ganchos anchos y acolchados para guardar las bolsas sin deformarlas. Evita los clásicos ganchos de alambre.

¿Cómo limpiar por dentro las bolsas de mano?

A diferencia de otros elementos que podemos lavar en la lavadora, con las bolsas de mano hay que tener cuidado, ya que pueden dañarse con facilidad. Si tienes la necesidad de limpiarlas, primero verifica el material externo, ya que, dependiendo de la tela, va a tener un proceso diferente.

Pero dentro, solamente debes vaciar el accesorio, sacudir los restos de polvo, usar una aspiradora para sacar cualquier migaja que se haya quedado; con un paño humedecido en agua y jabón limpiamos; por último, dejamos secar al aire libre y en sombra. Consejos fáciles que te ayudarán a cuidar tus accesorios.