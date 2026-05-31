Kenia Os rompe en llanto en concierto y desata rumores sobre Peso Pluma: Este es lo que se sabe

El concierto que ofreció Kenia Os en Monterrey este fin de semana se ha posicionado como uno de los más comentados en redes sociales y no solo por el rotundo éxito que tuvo, sino también por ver a la artista visiblemente emocionada e incluso derramado lágrimas mientras interpretaba algunos de sus temas más sentimentales durante su gira K de Karma Tour.

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De acuerdo con material que se ha compartido vía digital por asistentes al show de Os se muestra como tuvo dificultades para cantar debido a que estaba derrochando lágrimas al momento de interpretar “Una y otra vez” y “Love Bombing”, además, del mensaje que le dio a sus fans: “Monterrey, quiero escuchar cantar conmigo, en verdad los necesito” expresó mientras se limpiaba el rostro, esto generó aún más preocupación entre algunos de sus seguidores.

¿Por qué Kenia Os lloró durante su concierto en Monterrey?

Debido a que estás imágenes se han convertido en material viral algunos fans especulan que su tristeza podría estar relacionada por una posible ruptura amorosa con Peso Pluma, ya que, también unos internautas señalaron que durante estas presentación el intérprete de “Ella baila sola” no la sorprendió con un regalo en su camerino como lo ha hecho anteriormente al terminar su presentación. Sin embargo, otros internautas creen que las lágrimas de Kenia están relacionadas al cierre de su primera parte de su gira que fue presenciada por más de 150 mil personas.

Hasta el momento, Kenia Os no ha explicado el motivo de su llanto, así como información sobre su relación con el cantante, por lo que todo está en terreno de especulación de la posible separación.

¿Cómo va la relación de Kenia Os y Peso Pluma?

Tras especularse una posible ruptura amorosa o problemas entre Kenia Os y Peso Pluma todo parece indicar que entre ellos aún continúa esa relación amorosa pues hace tan solo una semana se dejaron mensajes de admiración y cercanía en sus redes sociales, asimismo, los dos aún mantienen publicaciones de ellos dos juntos

Cabe recordar que la relación entre Kenia y Peso Pluma comenzó a tomar forma tras la colaboración musical “Tommy & Pamela”. Aunque se conocieron durante la grabación del video, ambos han contado que el romance surgió tiempo después, cuando comenzaron a interactuar más frecuentemente.

Según reveló la propia cantante el acercamiento definitivo ocurrió cuando ambos ya estaban solteros y decidieron darse una oportunidad. La pareja hizo público su romance a inicios de 2025