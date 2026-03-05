10 cosas que no deben faltar en tu bolsa de mano y que te salvarán el día

Uno de los accesorios imperdibles con los que más viajamos las mujeres es la bolsa de mano, debido a su tamaño y practicidad es fácil llevarla al trabajo, escuela, cita, de viaje etc, provocando que sea la aliada inseparable dentro de la rutina diaria.

Más allá de ser un accesorio de moda o que complementa tu outfit también sirve como un pequeño kit de emergencia ya que ahí encontrarás cosas que te pueden salvar de un imprevisto o situaciones inesperadas. Por ello aquí te dejamos un listado de ciertos artículos que siempre valdrá la pena tener dentro de la bolsa.

Paraguas pequeño

En los últimos días la Ciudad de México ha registrado inesperadas lluvias durante estos primeros días de marzo, por lo que cargar siempre con un paraguas te salvará de enfrentarse a esta situación que no se preveía.

Te recomendamos viajar siempre con un paraguas pequeño y plegable ya que por su discreto tamaño resulta muy práctico para transportar y si no te salva de la lluvia te puede ayudar para enfrentar esos días de sol intenso.

Gel antibacterial

Otro básico es el gel antibacterial, ya que te ayudará a mantener las manos limpias, especialmente cuando te estás transportando a distintos lugares públicos, así mismo, son ideales para cuando tienes que comer de imprevisto en espacios libres, así cuando no hay agua para lavarse las manos.

Bálsamo labial

Si quieres proyectar una personalidad elegante y dulce mantener tus labios hidratados es la mejor carta de presentación evita que tus labios se resequen por el clima, aire acondicionado o el sol.

El uso de bálsamos, la exfoliación e hidratación son fundamentales para evitar tener los labios secos.|Fuente: Canva

Lentes de sol

Además de complementar el look, estos te ayudarán a protegerte de los rayos solares, en varias ocasiones la luz solar puede provocar lagrimeo, por eso los lentes de sol son los mejores aliados.

|Pexels

Pañuelos desechables

Al igual que el gel antibacterial, los pañuelos desechables son de las cosas que nunca deben de fallarte, ya que te ayudarán a limpiar cualquier derrame, manchas o para tu uso personal para atender alergias o resfriados, asimismo, te ayudarán en situaciones donde no haya papel higiénico.

Cargador portátil o batería externa

Debido a que utilizamos el celular constantemente no nos salvamos de una situación donde nos aparezca el término mensaje de ”batería agotada”, por eso cargar con una pila portatil o cargador es indispensable, te servirá para seguir comunicándote y responder a una emergencia.

|Crédito: Imagen creada con IA

Espejo compacto

Aunque parezca algo innecesario o banal, este artículo te ayudará para retocar el maquillaje o simplemente revisar el aspecto personal.

|Pexels

Liga o pinza para el cabello

Muchas optamos por colocar una liga en la muñeca, sin embargo, esto puede arruinar tu imagen si te encuentras en un ambiente laboral, por eso te recomendamos portar una en tu bolso, ya sea liga, pasadores o pinza de cabello, con ella podrás recoger tu pelo rápidamente cuando hace calor o te encuentras con actividades inesperadas.

|Pinterest

Mini perfume o desodorante de bolsillo

Una pequeña fragancia permite refrescar tu aroma personal a lo largo del día, más si te encontraste en una situación donde se te impregnaron olores, ejemplo cuando vas a un puesto ambulante de comida.

Asimismo, el uso de un desodorante de bolsillo te ayudarán a que refuerces el que te colocaste por la mañana, esto te ayudará en días calurosos o previo a realizar actividades físicas.

|Pexels

Cartera organizada

Más allá del dinero, trata de mantener una cartera que te permita colocar identificaciones, tarjetas del transporte público, cambio.

|Pexels / Никита Сайф