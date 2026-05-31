El ranchito preferido de los extranjeros que vendrán a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México será invadido por extranjeros amantes del futbol debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará entre junio y julio en el país. Entre todos los rincones de la nación, hay un “ranchito” que destaca por ser uno de los más visitados, tanto por turistas locales como de diferentes países. Conoce dónde se ubica la cabaña maldita que un día perteneció a un gran artista.

Tepoztlán es el Pueblo Mágico más visitado por extranjeros, debido a que se ubica a poco más de una hora de la CDMX, sede de 5 partidos de la justa veraniega. Debido a lo anterior, puede ser el lugar predilecto de los turistas cuando no haya partidos en el Estadio Ciudad de México. Esta es la playa de Quintana Roo donde es más probable que veas estrellas de mar fácil.

Tepoztlán se ubica a poco más de una hora de la CDMX, donde se disputarán 5 partidos del mundial.|Visti México

¿Qué hacer en Tepoztlán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los extranjeros pueden conocer este pueblo cuando no haya partidos en la CDMX, y empaparse de su mística, clima cálido y energía. Es un buen lugar para el descanso, la meditación y la purificación, según el portal de México Desconocido.

Uno de los lugares que sí o sí tienes que visitar es la pirámide que fue construida hace 800 años por los xochimilcas. Esta zona natural es muy concurrida en marzo, debido a que varias personas acuden para recibir el equinoccio de primavera y así renovar su energía.

El pueblo de Morelos es histórico, por lo que sus imperdibles son:



Recorrer el exconvento de la Natividad y su museo

de la Natividad y su museo Comprar artesanías locales en la zona centro

locales en la zona centro Visitar el museo Carlos Pellicer

Carlos Pellicer Pasear a caballo

Consentirte y relajarte en los spas.

La gastronomía, una delicia

En Tepoztlán puedes degustar sus platillos típicos tanto en restaurantes como en locales de su mercado tradicional. Uno de los alimentos predilectos de la zona son los itacates, gorditas de maíz en forma de triángulos con relleno de diferentes guisados.

En el pueblo también se consume sopa de hongos, huazontles y la cecina. Mientras que de postre puedes degustar unas ricas nieves artesanales, mientras paseas por el primer cuadro del municipio.