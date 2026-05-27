Cómo cuidar plantas en temporada de calor y evitar que mueran

La primavera 2026 sigue su curso y próximamente le daremos la bienvenida al verano. Las temperaturas cada vez se elevan más y así como los humanos las padecemos, también las plantas y los animales lo hacen. Es por eso que resulta necesario articular estrategias para protegerlos y garantizar su bienestar.

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Si bien en el caso de las plantas existen especies en México que se adaptan muy bien a las altas temperaturas, otras requieren de cuidados especiales o, al menos, medidas preventivas para que no se sequen y mueran.

El calor y las plantas

Desde la Fundación Instituto Leloir y la Facultad de Agronomía de la UBA (Argentina) precisan que, debido al calentamiento global, la temperatura de las hojas es más elevada, lo que hace que las plantas pierdan más agua a través de la transpiración. Al mismo tiempo, como aumenta la temperatura del suelo, ésta también se disipa por evaporación, dificultando el acceso a este recurso crucial.

Científicos de ambas instituciones han descubierto que algunas plantas implementan un mecanismo adaptativo que les permite extender sus raíces en ambientes más cálidos con el fin de acceder al recurso hídrico que les permite vivir. Sin embargo, las especies que por lo general tenemos en casa, ya sea en nuestros jardines o en macetas, precisan de nuestra asistencia.

Guía para cuidar tus plantas

En base a lo señalado, y ante la cercanía del verano, asegurar la conservación de nuestras plantas ante el incremento de las temperaturas se convierte en algo sumamente necesario. Es por eso que a continuación se detalla una guía con 6 consejos de expertos que son claves para el cuidado estival:

