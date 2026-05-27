Cómo cuidar plantas en temporada de calor y evitar que mueran
Ola de calor. Guía de 6 consejos para cuidar tus plantas para que no se sequen y mueran.
La primavera 2026 sigue su curso y próximamente le daremos la bienvenida al verano. Las temperaturas cada vez se elevan más y así como los humanos las padecemos, también las plantas y los animales lo hacen. Es por eso que resulta necesario articular estrategias para protegerlos y garantizar su bienestar.
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Si bien en el caso de las plantas existen especies en México que se adaptan muy bien a las altas temperaturas, otras requieren de cuidados especiales o, al menos, medidas preventivas para que no se sequen y mueran.
El calor y las plantas
Desde la Fundación Instituto Leloir y la Facultad de Agronomía de la UBA (Argentina) precisan que, debido al calentamiento global, la temperatura de las hojas es más elevada, lo que hace que las plantas pierdan más agua a través de la transpiración. Al mismo tiempo, como aumenta la temperatura del suelo, ésta también se disipa por evaporación, dificultando el acceso a este recurso crucial.
@lucaspiraino Ocupas algunos de estos tips? 💦🌱 #plantas ♬ sonido original - lucaspiraino
Científicos de ambas instituciones han descubierto que algunas plantas implementan un mecanismo adaptativo que les permite extender sus raíces en ambientes más cálidos con el fin de acceder al recurso hídrico que les permite vivir. Sin embargo, las especies que por lo general tenemos en casa, ya sea en nuestros jardines o en macetas, precisan de nuestra asistencia.
Guía para cuidar tus plantas
En base a lo señalado, y ante la cercanía del verano, asegurar la conservación de nuestras plantas ante el incremento de las temperaturas se convierte en algo sumamente necesario. Es por eso que a continuación se detalla una guía con 6 consejos de expertos que son claves para el cuidado estival:
- Horarios estratégicos de riego: Riega la tierra únicamente durante las primeras horas de la mañana o al caer la tarde. Esto evita la evaporación inmediata del agua y permite una mejor absorción.
- Cuidado con el "efecto lupa": Evita mojar el follaje y las hojas si la planta está expuesta directamente al sol, ya que las gotas de agua pueden actuar como lentes y provocar quemaduras en el tejido vegetal.
- Protección con mantillo (Mulching): Cubre la superficie de la tierra con una capa de materia orgánica como hojas secas, corteza de árbol o piedras pequeñas. Esta barrera ayuda a mantener el suelo fresco y retiene la humedad por más tiempo.
- Reubicación temporal: Mueve las macetas situadas en zonas de alta exposición (como balcones o ventanas expuestas al sur) hacia sectores con sombra parcial o luz indirecta durante las horas de radiación más severa.
- Poda de mantenimiento: Retira constantemente las hojas secas, marchitas o enfermas. De este modo, la planta no desperdiciará recursos escasos y concentrará toda su energía en las partes sanas.
- Pausa en la fertilización: No apliques abonos ni fertilizantes químicos en periodos de calor extremo. Estimular el crecimiento de la planta en momentos de alto estrés térmico puede resultar contraproducente y quemar el sistema radicular.