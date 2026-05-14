Guía paso a paso de cómo plantar menta en una maceta

La menta tiene varias funciones como remedio casero y también hierba aromática en la gastronomía y si quieres tener tu propia planta en casa te recomendamos seguir estos pasos para cultivarla en una maceta, además de los cuidados que necesita para que crezca sana y rápido.

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Guía para cultivar menta en una maceta

Realmente plantar menta en una maceta es algo muy sencillo; sin embargo, debes seguir los pasos adecuados para que todo resulte bien, ¿qué necesitas?

Agua

Tierra de encino o composta

Maceta con agujeros de drenaje

Semillas de menta o hierba de menta con raíz



1. El primer paso es poner la tierra o composta en la maceta, Belén Acosta, técnica en jardinería recomienda agregar humus de lombriz y fibra de coco para un mejor resultado.

2. Entierra la hierba profundamente, de preferencia hasta que veas que puede sostenerse parada por si sola o bien, ponerle unos soportes de madera.

3. Riega con abundante agua, pero no abuses, no tiene que verse encharcada la parte superior de la maceta.

4. Coloca la maceta en un lugar soleado, pero que no le dé el sol directamente al menos los primeros días de haberla plantado.

Recomendaciones para cuidar la planta de menta

La maceta debe tener un buen drenaje y debe de estar en un lugar donde le dé el aire, ya que de lo contrario las hojas de tu mente podrían tornarse de tono amarilloso.

El abono es muy importante, expertos en jardinería sugieren que la composta, sustrato o humus de lombriz se pongan en primavera- verano. Lo debes colocar por encima de la planta.

Riega al menos tres veces a la semana tu planta de menta y verifica que el sustrato siempre esté húmedo, más no lleno de agua.

Cuando notes que las hojas de la menta se estén secando, debes podar la hierba para evitar que se propague la sequía.