En qué parte de la casa debes colocar el potus para que estalle de hojas verdes y resistentes

Para que el potus crezca con fuerza y produzca hojas más verdes, grandes y resistentes, los expertos recomiendan colocarlo en zonas con luz indirecta brillante, buena ventilación y temperaturas estables. Esto implica ubicarlo especialmente cerca de ventanas orientadas al este o al norte.

Durante la primavera, esta ubicación favorece su desarrollo y estimula la aparición de nuevos brotes. El potus es una de las plantas de interior más populares en decoración porque combina belleza, adaptación y bajo mantenimiento. Sin embargo, aunque es resistente, su ubicación dentro de casa puede marcar una gran diferencia en su crecimiento, coloración y salud general.

Especialistas de la Royal Horticultural Society (RHS) y el Missouri Botanical Garden, junto con consultores de Feng Shui, coinciden en que la ubicación energética y la exposición a la luz son factores clave para que esta especie se mantenga vigorosa. Conoce dónde debe colocarse esta planta de interior.

¿Dónde colocar el potus dentro de casa para que crezca más rápido?

Durante la primavera, el potus aprovecha mejor la luz y activa su crecimiento.



Cerca de una ventana con luz filtrada: la luz indirecta intensa favorece hojas más grandes y verdes. Los mejores lugares suelen ser ventanas orientadas al este, espacios con cortinas translúcidas, rincones luminosos sin sol directo, ya que la luz solar fuerte del mediodía puede quemar sus hojas.

la luz indirecta intensa favorece hojas más grandes y verdes. Los mejores lugares suelen ser ventanas orientadas al este, espacios con cortinas translúcidas, rincones luminosos sin sol directo, ya que la luz solar fuerte del mediodía puede quemar sus hojas. En salas de estar o estudios con buena circulación de aire: el ambiente estable ayuda al desarrollo continuo. El potus prefiere temperaturas entre 18°C y 27°C, ambientes sin corrientes de aire frío y humedad moderada.

el ambiente estable ayuda al desarrollo continuo. El potus prefiere temperaturas entre 18°C y 27°C, ambientes sin corrientes de aire frío y humedad moderada. En estantes altos o macetas colgantes: favorece su crecimiento colgante y decorativo. Durante la primavera, sus tallos suelen alargarse con mayor rapidez.

Plantas de interior: ¿Qué dice el Feng Shui sobre el potus dentro del hogar?

Además de su valor decorativo, esta planta tiene un simbolismo especial.



En la entrada o áreas sociales: atrae energía de crecimiento y renovación. Expertos en esta filosofía recomiendan ubicarlo en recibidores, salas principales y espacios donde se reúna la familia.

atrae energía de crecimiento y renovación. Expertos en esta filosofía recomiendan ubicarlo en recibidores, salas principales y espacios donde se reúna la familia. Evitar zonas oscuras durante primavera: poca luz puede frenar su desarrollo. Si notas hojas pequeñas y tallos largos y débiles, probablemente necesite una mejor ubicación.

Consejos de jardinería para potenciar el crecimiento del potus

Especialistas de la Royal Horticultural Society recomiendan acompañar la ubicación correcta con estos cuidados:



Riego moderado: deja secar ligeramente el sustrato entre riegos.

deja secar ligeramente el sustrato entre riegos. Limpieza de hojas: retirar el polvo mejora la fotosíntesis.

retirar el polvo mejora la fotosíntesis. Abono en primavera: es la temporada ideal para estimular nuevos brotes. Aplica fertilizante para plantas verdes cada 3 o 4 semanas.

Según la experta en botánica Summer Rayne Oakes, el potus responde muy bien a los cambios de estación y en primavera puede duplicar su ritmo de crecimiento si recibe luz adecuada y cuidados constantes. En el hemisferio norte, esta temporada es ideal para reubicar tu planta y aprovechar su momento de mayor actividad.