Recetas MasterChef 24/7: La forma fácil y deliciosa para hacer las galletas de la chef Lili Cuéllar

La "Maestra del fuego" Lili Cuéllar tuvo la tarea de enseñar a los 13 creadores de contenido del reto MasterChef 24/7 con TikTok a hacer galletas de forma fácil y deliciosa. La experta en repostería les mostró la receta y les dio los mejores tips para decorar sus postres y superar el desafío.

Los influencers tuvieron a una gran maestra y finalmente aprobaron el primer reto de repostería que los llevó a conocer el interior de las instalaciones del Mundo de MasterChef México 2026, en donde pasarán 24 horas para que al final uno de ellos se quedé como integrante.

Receta de Lili Cuéllar para hacer galletas: el primer reto en MasterChef 24/7

Esta es la receta que les mostró Lili Cuéllar a los influencers. La preparación y los ingredientes corresponden al reto de hacer 80 galletas, por lo que la maestra indicó que si se quiere hacer menos cantidad, es necesario dividir las cantidades.

Ingredientes para 80 galletas:



Mantequilla: 310 gramos (temperatura ambiente)

Azúcar glass o impalpable: 500 gramos

Huevo: 250 gramos (aproximadamente 5 piezas)

Vainilla líquida: una cucharadita

Harina: 1 kilo 250 gramos

Modo de preparación:



Se comienza a batir la mantequilla hasta que llegue a punto pomada. Se limpia el bowl para que quede lo más acremado posible, que no se vean pedazos grandes para que se integre con los polvos. Tip: las aspas de la batidora de tipo "mariposa" o "paleta".

Se agrega el azúcar glass al bowl con la mantequilla. La velocidad de la batidora debe ser baja para que el polvo no salga.

Se añaden los huevos uno a uno con un poco de vainilla mientras la batidora esté en uso.

Finalmente, se incorpora la harina de a poco. La masa debe quedar con textura de arena, por lo que es conocida como "quebrada". Tip: dejar 250 gramos sin incorporar según el clima del lugar de preparación, ya que las diversas alturas pueden modificar la húmedad de la masa.

Con ayuda de la mano se toma la masa y se les da forma circular, para luego meter entre papel siliconado y pasar el rodillo. Una vez que se tiene la masa estirada con un grosor de menos de 1 centímetro se corta en la forma elegida.

Los cortes se pasan a una charola con papel siliconado a una distancia de aproximadamente 3 centímetros se pueden meter al refrigerador por 10 minutos o pasar directamente al horno, precalentado a 180 grados centigrados por 10 minutos.

La cocción dura de 15 a 20 minutos y es necesario revisar para que no se quemen.

Para la decoración de las galletas (Royal Icing):

Medio kilo de azúcar glass que se mezcla con agua 75 mililitros de agua. Se deja batir por 5 minutos. Una vez elaborada la mezcla se le da color y se pasa a las mangas pasteleras.

El tipo de decorado es royal icing, que se endurece al secar.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.