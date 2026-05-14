Las rivalidades que llegaron a la semana final de Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México terminará este viernes 15 de mayo de 2026 en punto de las 20:30 horas, y para ver el momento más importante de la presente edición, no olvides sintonizar la señal en vivo de Azteca Uno o bien dar clic aquí. Antes de que termine la edición número 9 del mejor reality deportivo del país, aquí te diremos cuáles fueron las rivalidades que se vieron y quiénes fueron sus protagonistas.

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¿Cuáles fueron las rivalidades que dejó la novena temporada de Exatlón México?

Una de las rivales más sonadas de la novena temporada de Exatlón México fue la que protagonizaron Mario Mono Osuna y Adrián Leo. Los dos participantes se conocieron en la octava campaña del reality deportivo, donde el exfutbolista se proclamaría como campeón del programa, desde entonces se forjó una competencia entre ambos.

Aunque en la octava edición del reality deportivo Adrián Leo no pudo llegar a la final, la rivalidad empezaba a nacer entre estos dos y fue en la presente novena campaña donde todo explotó; en esta temporada se ha visto como tanto Mono como el pelotero se gritan y burlan uno del otro cuando se ganan puntos, sin embargo, estas celebraciones han llegado a celebraciones algo intensas al punto de llegar en un par de ocasiones a tocarse, pero sin llegar a los golpes. Sin embargo, ante cámaras los dos han dejado en claro que es una rivalidad dentro del reality deportivo, y que no escalaría a más.

Por otro lado, tenemos la rivalidad entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, Sniper llegó a esta edición como la vigente campeona de la pasada temporada, sin embargo, Terminator ingresaba como la más ganadora de la marca con tres trofeos de campaña regular un Exatlón Cup.

Aunque la final esperada por todos los fanáticos es la de Evelyn ante Mati, la realidad es que Terminator tuvo más de una enemiga directa en esta edición puesto que, a su lista de enemigos se le sumó Katia Gallegos, la basquetbolista fue la novata revelación del año y de hecho hizo que, en algunos circuitos Golden Champion la evitara, situación que fue comentada por Azules y Rojos.

