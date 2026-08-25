Guía paso a paso para crear una mochila de crochet para el regreso a clases

Estamos en la cuenta regresiva para el comienzo de clases por lo que no debes dejar nada al azar. En este nuevo ciclo escolar puedes lucir una mochila de crochet excelente para tener todo el estilo propio.

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Si avanzas en este proyecto ten en cuenta que debes usar hilos gruesos y firmes que soporten el peso de los cuadernos sin estirarse en exceso. Manos a la obra para crear esta increíble mochila escolar.

¿Cómo realizar una mochila de crochet?

Para hacer la mochila de crochet necesitarás los siguientes materiales:



Hilo resistente: 500g a 600g de trapillo, cordón de poliéster de 4 mm o hilo de algodón grueso.

Ganchillo: De 4 mm a 5 mm (debe ser un número menor al recomendado por el fabricante para que el tejido quede bien apretado).

Accesorios de costura: Tijeras, aguja lanera y marcadores de puntos.

Cierres: Un cordón trenzado (puede ser de cadenetas) y un botón o broche magnético para la solapa.

Opcional: Tela para forro interior (evita que los lápices o cuadernos deformen el tejido).

Procedimiento

La Base (Forma Ovalada)

Es importante que la mochila tenga una buena estructura por lo que debes iniciar tejiendo una base firme en hileras circulares. Teje una tira inicial de 20 cadenetas (aproximadamente 22-25 cm de ancho).

Luego vas a ir haciendo puntos bajos alrededor de toda la cadena. Cuando llegues a los extremos, vas a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto para poder girar de forma ovalada.

Vas a continuar tejiendo en espiral aumentando de manera progresiva en las esquinas redondas durante 4 o 5 vueltas hasta lograr el ancho de base deseado. Usa el marcador al inicio de cada vuelta.

El Cuerpo de la Mochila



Vuelta de transición: es importante que tejas una fila completa de puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera de los puntos de la base. Así verás que se crea un borde o relieve que será el encargado de que el tejido comience a subir de forma vertical.

Altura: Sigue tejiendo puntos bajos tradicionales en espiral vuelta tras vuelta (sin cerrar las filas)

Tendrás que continuar de forma recta hasta que puedas alcanzar entre 30 y 35 centímetros de alto, ideal para guardar carpetas o cuadernos escolares.

Ojales para el Cordón de Cierre

Cuando llegues a la penúltima vuelta superior tienes que crear los espacios para pasar el cordón que ajuste a la mochila para ello debes:

Teje 3 puntos bajos, haz 2 cadenetas al aire, salta 2 puntos de la base y vuelve a enganchar con puntos bajos.

Repite esta secuencia durante toda la vuelta para crear orificios simétricos a lo largo del borde superior.

Finaliza con una última vuelta de puntos bajos simples sobre toda la estructura.

La Solapa (Tapa Superior)

En este paso vas a enganchar el hilo directamente en la parte trasera del borde superior de la mochila, abarcando aproximadamente la mitad del ancho total.

Vas a tejer en filas de ida y vuelta usando puntos bajos. Recuerda hacer una cadeneta al aire antes de girar cada hilera.

A partir de la hilera 10, realiza disminuciones en los dos puntos extremos de cada fila para que la solapa tome una terminación redondeada o trapezoidal.

Corta la hebra y remata el nudo con la aguja lanera hacia el interior.

Las Asas y Ensamble

Llegamos al último paso que es importante hacerlo correctamente. Los pasos son los siguientes:

