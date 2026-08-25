Alimentos antiinflamatorios: los 5 que más recomiendan los reumatólogos

La complejidad del cuerpo humano puede palparse en las diferentes afecciones que podemos tener o dolencias que podemos padecer. Cualquier desarreglo en nuestra vida puede percibirse en nuestro organismo y es por ello que los especialistas de la salud aconsejan cuidarnos.

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En este marco, hoy el foco se posa sobre una enfermedad que afecta a una gran cantidad de personas y que no tiene una cura definitiva. Se trata de la artritis reumatoide, que es de origen autoinmune y afecta principalmente a las articulaciones.

¿Qué es la artritis reumatoide?

Fuentes bibliográficas relacionadas con temas de salud precisan que en la artritis reumatoide, a diferencia de la osteoartritis, el propio sistema inmunológico ataca por error el revestimiento de las articulaciones, lo que provoca una inflamación dolorosa que puede terminar destruyendo el cartílago y el hueso.

#ArthritisRelief #AntiInflammatory #NaturalHealing #WellnessJourney #Salud #Artritis #Antiinflamatorio #VidaSana #Bienestar ♬ Piano Inspiration - Raw Vibrations @luisarticular ¿Sufres de artritis reumatoide y no ves mejoras? Tal vez tu alimentación está frenando tu recuperación. Hoy te cuento por qué deberías evitar trigo, arroz y maíz, y qué sí deberías incluir para sentirte mejor. ¿Por qué eliminar trigo, arroz y maíz? Estos alimentos son altamente inflamatorios. El trigo contiene gluten, que puede aumentar la inflamación intestinal y empeorar los síntomas de la artritis. El arroz (especialmente el blanco) y el maíz elevan rápidamente el azúcar en sangre, lo que genera picos de inflamación en todo el cuerpo. Aunque parecen "inocentes", estos granos son enemigos silenciosos de tus articulaciones. ¿Qué debes incluir? Jugos verdes. Los jugos verdes son una fuente increíble de magnesio y potasio, dos minerales que ayudan a: Reducir la inflamación Relajar los músculos Fortalecer los huesos y las articulaciones Beber jugos verdes a diario puede ser un gran paso hacia el alivio de tus síntomas. ¿Otra opción poderosa? Suplementarte. El magnesio y el potasio a veces no son suficientes en la dieta, ¡pero no te preocupes! Puedes encontrar suplementos de alta calidad en el enlace de mi perfil. ¡Haz clic y empieza a cuidar tus articulaciones desde adentro! Recuerda: lo que comes puede ser tu medicina o tu veneno. ¡Tú decides! #HealthTips

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que diagnosticar la artritis reumatoide puede ser difícil en sus etapas iniciales y esto se debe a que los síntomas tempranos pueden ser similares a los de otras afecciones comunes.

Alimentos antiinflamatorios

Como se mencionó anteriormente, la artritis reumatoide no tiene cura definitiva pero existen diferentes alternativas para poder adaptarse a esta enfermedad. Al respecto, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (Estados Unidos) señala que hay varias cosas que pueden hacerse que ayudan a aprender acerca de la artritis reumatoide: descanso y ejercicio; cuidado de las articulaciones; observación de los síntomas; manejo del estrés; control de la salud mental y llevar una dieta saludable.

En este marco, un resumen de las recomendaciones de reumatólogos apuntan a la alimentación variada y rica en ingredientes de buena calidad ya que resulta clave para moderar los procesos inflamatorios persistentes vinculados con diversas enfermedades crónicas como la artritis reumatoide. A continuación se detallan los alimentos más adecuados como antiinflamatorios:

