MasterChef 24/7: Conoce los datos curiosos del Pin del Chef en esta temporada

El reciente triunfo de Claudia en la pasada gala por el Pin del Chef ha puesto fin a las posibilidades de cualquier otro cocinero de ganarlo, por lo que en esta ocasión te invitamos a conocer algunos datos curiosos en torno a la codiciada insignia de MasterChef 24/7.

Solamente 12 cocineros portaron el Pin del Chef al menos una vez en la competencia y fueron Julio, Arturo, Flor, Ixdit, Diego, Antrax, Nora, Carmen, Luis, Lancer, Michelle y Claudia, por lo que el 50% de los participantes que pisaron MasterChef 24/7 conoció las responsabilidades que implicaba tenerlo

Julio fue el primer portador de la insignia , mientras que Claudia es la última

Solamente Ixdit y Flor portaron el Pin en dos ocasiones distintas

El desempeño de los cocineros propició que en la decimoprimera semana no hubiera portador del Pin del Chef

¿Y qué hay del Pin Negro?

Aunque el temido Pin Negro fue implementado en las últimas semanas de MasterChef 24/7, tuvo una interesante historia, pues rápidamente se convirtió en un sinónimo de castigos y sabotajes que afectó negativamente el desempeño de los cocineros que lo portaron.



Se registraron cuatro portadores del Pin Negro y fueron Luis, Michelle, Antrax y Ramahá

Luis fue el primer portador de la insignia, mientras que Ramahá fue el último debido a que Antrax logró subir al balcón

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche es martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles.

Por otro lado, conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Michelle, Ixdit, Lancer y Flor; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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