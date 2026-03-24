El hábito que está dañando tus pies y debes evitar

Esta primavera y verano de 2026 podrás lucir unos pies suaves y bonitos si evitas cometer este error común que daña la salud de tu piel, la reseca e incluso puede desencadenar cosas como talones agrietados o ampollas.

Además, te compartimos el truco rápido que puede ayudarte a humectar por completo tus pies y lucir más fresca. Para poder presumir un pedicure limpio y natural sin demasiado esfuerzo o inversión de tiempo y dinero.

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Este es el hábito que daña tus pies y debes evitar

De acuerdo con expertos, el hábito más común que no solo daña la apariencia de tus pies, sino también su salud, es no secarlos adecuadamente, especialmente en los espacios que hay entre los dedos.

Este error es muy frecuente entre la población e incluso se cataloga como el principal causante de múltiples problemas, tanto médicos como estéticos; entre los más importantes se encuentran:

Deterioro de la piel y uñas

No secar los pies adecuadamente puede provocar que la piel se ponga blanca y aguada, promoviendo la aparición de grietas dolorosas y también generando que las uñas se vuelvan quebradizas y se pongan amarillentas.

No secar los pies adecuadamente afecta su salud y su estética|Pexels: Lum3n

Hongos y bacterias

La humedad en un ambiente oscuro y cerrado, como cuando nos ponemos los calcetines o los zapatos, genera la proliferación de microorganismos que dañan la apariencia y la salud de nuestros pies, generando infecciones como el pie de atleta.

Mal olor

Relacionado con el problema anterior, la humedad guardada genera hongos y bacterias que ocasionan mal olor, lo que genera experiencias incómodas.

El truco para lucir unos pies suaves durante la primavera

El truco de cuidado de pies que puede evitar que se resequen y luzcan con talones agrietados o plantas amarillentas es aplicar una vez a la semana la técnica de pedicure que emplean los profesionales.

Remover la piel muerta te ayudará a lucir unos pies más suaves|Pexels: Andrea Piacquadio

Esto consiste en sumergirlos en agua caliente durante al menos 15 minutos para después sacarlos y tallarlos ligeramente con una piedra pómez que permita remover la piel muerta. Después se secan bien y se les aplica una crema hidratante para al final colocar los calcetines y dejar que el cosmético actúe durante toda la noche.

