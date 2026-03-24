Las 5 plantas trepadoras que puedes usar para decorar tu jardín pequeño y no tener muchas macetas

Cuando tenemos un balcón o un jardín pequeño, buscamos mil formas de mejorar su apariencia, buscando que obtenga un estilo acogedor que te invite a quedar ahí por horas. Una de las mejores formas que podemos usar es aplicar plantas, pero puede llegar un punto en el que nos vamos a llenar de muchas macetas.

Por eso, la mejor alternativa que podemos seleccionar es sin duda el uso de plantas trepadoras, opciones que te ayudarán a lograr un ambiente lleno de vida al momento de decorar.

¿Qué plantas trepadoras puedo usar?

Para que tu balcón o jardín pequeño no se llene de muchas macetas, puedes optar por plantas trepadoras, grandes alternativas para decorar. En la actualidad hay muchas opciones, pero algunas se destacan por estar llenas de color. Por lo que se recomiendan los siguientes ejemplares, según el Modo IA de Google:

Flor de San Diego o coralillo : Es un ejemplar que otorga flores rosas o blancas, que suelen requerir de sol y que suelen ser resistentes a la sequía.

: Es un ejemplar que otorga flores rosas o blancas, que suelen requerir de sol y que suelen ser resistentes a la sequía. Jazmín azul , un arbusto trepador que puede alcanzar los 4 metros de altura o más.

, un arbusto trepador que puede alcanzar los 4 metros de altura o más. Cisus Miguel : Aunque no aporta flores, sus hojas verdes y frondosas le darán un gran aspecto a tu jardín.

: Aunque no aporta flores, sus hojas verdes y frondosas le darán un gran aspecto a tu jardín. Ipomoea purpurea , que se destaca por sus flores en forma de trompeta azules y rosas.

, que se destaca por sus flores en forma de trompeta azules y rosas. Passiflora, que tiene unas flores exóticas que van a atraer tu mirada, siendo una gran opción para decorar tu hogar.

Es importante que, al momento de colocar cualquiera de los ejemplares, añadas una malla, ya que esto ayudará a tus plantas a guiar su crecimiento, logrando maximizar el espacio en donde las vas a colocar.

¿Cómo puedo cuidar una planta trepadora?

Aunque cada planta tiene un cuidado en específico, hay plantas trepadoras que comparten ciertos cuidados. Si tienes algunos de los ejemplares, se recomienda hacer lo siguiente:



Ubícala en un lugar en el que reciba sol directo.

El riego debe ser abundante, pero sin encharcar, para que no mueran.

Hay que hacer podas con cierta regularidad; nos ayudará a mejorar su crecimiento y floración.

Aun así, al decorar tu jardín pequeño, te recomendamos que consultes previamente el cuidado del ejemplar que escojas; así podrás proporcionarle todo lo que necesita para su correcto desarrollo. Selecciona tu favorita y no llenes tu balcón de muchas macetas.