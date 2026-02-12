Estos son los 3 hacks caseros para eliminar la humedad de los armarios

En ciertos hogares, los armarios suelen generar un aroma a guardado, olor que puede ser incómodo para muchos de nosotros. Por lo que es importante eliminar la humedad para evitar que se generen esas notas olfativas desagradables.

Para que puedas corregir esa situación, te detallaremos los hacks caseros que debes considerar en los próximos días, alternativas que te van a ayudar notablemente.

¿Qué poner en los armarios para evitar la humedad?

En la actualidad ya hay hacks caseros que te pueden ayudar a eliminar la humedad, consejos que harán una gran diferencia al momento de almacenar tu ropa en los armarios. Considera realizar las siguientes opciones:

¡Un clásico infalible! En una bolsa de tela o, si tienes calcetines limpios y viejos , los vamos a rellenar con arroz blanco (crudo). Esto ayudará a absorber toda la humedad; se recomienda cambiar los sacos cada 3 semanas.

, los vamos a (crudo). Esto ayudará a absorber toda la humedad; se recomienda cambiar los sacos cada 3 semanas. Bicarbonato de sodio: En un recipiente colocamos media taza ; podemos cubrirlo con un plástico perforado o con una red, te ayudará a eliminar el mal aroma.

; podemos cubrirlo con un plástico perforado o con una red, te ayudará a eliminar el mal aroma. Cloruro de sodio: En los supermercados venden dichos contenedores con cloruro de sodio. También es posible hacerlo en casa; solamente coloca media taza del producto en un tazón y, con ayuda de un plástico con pequeños orificios, lo cubrimos.

Aunque son grandes consejos para eliminar esa sensación del hogar, siempre te recomendamos que verifiques su interior, con la principal finalidad de poder identificar si ese aroma es causado por alguna fuga o presencia de moho en las paredes, ya que se necesitará atender por un profesional.

¿Por qué mi ropa guardada huele mal?

Si después de verificar que no haya humedad en las paredes y sigue el mal aroma en tu ropa, considera que eso puede pasar cuando en las habitaciones no hay buena ventilación, por lo que el ambiente se vicia y los tejidos son los principales en retener la humedad y el olor. Por eso hay prendas que huelen a humedad.

Por eso, además de colocar los hacks caseros que te recomendamos, es importante que haya una buena ventilación de las habitaciones; será un cambio que igualmente nos ayudará a eliminar la humedad de los armarios.